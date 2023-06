Rússia alega ter "travado" ofensiva ucraniana na região de Zaporíjia

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, afirmou que as suas tropas frustraram hoje uma ofensiva ucraniana na região de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, no momento em que Kiev disse estar pronta para lançar um ataque para recuperar território ocupado por Moscovo.

"Hoje, às 01:30 (21:30 de quarta-feira em Cabo Verde), na região de Zaporíjia, o inimigo tentou romper as nossas defesas com (...) até 1.500 homens e 150 veículos blindados", afirmou Shoigu num comunicado. "O inimigo foi travado e está a retirar-se com pesadas perdas", acrescentou. Segundo a Lusa, no comunicado, o governante russo detalha "após uma batalha de duas horas, o inimigo perdeu 30 tanques, 11 veículos de combate de infantaria e cerca de 350 homens", embora estas alegações não possam ser verificadas de forma independente. As autoridades ucranianas não fizeram qualquer referência oficial imediata a este anúncio. Kiev afirma há meses que está a preparar uma grande contraofensiva contra as forças russas, com o objectivo de retomar os territórios ucranianos ocupados por Moscovo, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014. Os observadores acreditam que a intensificação das "operações ofensivas" levadas a cabo por Kiev ao longo da linha da frente nas últimas semanas são os primeiros sinais deste ataque há muito esperado. Num vídeo publicado no domingo passado, o exército ucraniano parecia apelar ao silêncio dos soldados e declarava que não haveria qualquer anúncio sobre o início da ofensiva, para a qual o exército russo também se tem vindo a preparar, a fim de manter as suas posições.

