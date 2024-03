Ucrânia reclama ter atingido navio de guerra russo no Mar Negro

As Forças Armadas ucranianas reclamaram hoje ter danificado um navio de guerra russo perto do Estreito de Kerch, no Mar Negro.

"Como resultado do ataque do 'drone' marítimo Magura V5, o navio russo 'Sergei Kotov' sofreu danos na popa, estibordo e bombordo", de acordo com uma mensagem do Departamento de Informações Militares da Ucrânia nas redes sociais. O porta-voz do organismo militar ucraniano, Andriy Yusov, disse que o navio já tinha sido atingido num ataque anterior, mas que "foi definitivamente destruído desta vez". "No que diz respeito à tripulação, a situação está a ser esclarecida. Há mortos e feridos. No entanto, é provável que alguns membros da tripulação tenham conseguido abandonar o navio", acrescentou. O Ministério da Defesa russo ainda não fez qualquer comentário sobre o ataque reclamado pela Ucrânia.

