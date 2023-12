Serviços de informação ucranianos reivindicam ataques com drones a Moscovo

Os serviços de informação ucranianos reivindicaram vários ataques com 'drones' ocorridos hoje contra instalações militares na Rússia, incluindo vários aeroportos em Moscovo, segundo a agência de notícias ucraniana Unian.

"A operação dos serviços de informação do Ministério da Defesa contra as instalações militares do Estado agressor está em curso", disse uma fonte das forças de segurança ucranianas à Unian.

A operação ainda não havia sido concluída às 13:15, no horário local (10:15 em Cabo Verde), de acordo com a Unian.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, declarou hoje que um 'drone' foi abatido perto da capital, um ataque que obrigou à suspensão temporária das operações em vários aeroportos da cidade.

O tráfego aéreo dos aeroportos de Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsy foi temporariamente redirecionado para o aeroporto de Sheremetyevo.

O autarca de Moscovo acrescentou que, segundo dados preliminares, o incidente não provocou feridos ou danos materiais.

Os ataques com 'drones' ucranianos contra território russo, descritos como "ataques terroristas" por Moscovo, intensificaram-se nos últimos dias e estão a estender-se a regiões que não têm fronteira com a Ucrânia.