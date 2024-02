Senado norte-americano chega a acordo para fundos para Ucrânia

O senado norte-americano chegou no domingo a um acordo entre democratas e republicanos para desbloquear novos fundos para a Ucrânia, ao mesmo tempo que reforça a política de imigração dos EUA.

A aprovação do texto está no entanto longe de estar garantida, com um número crescente de republicanos na Câmara dos Representantes a opor-se ao envio de novos fundos para Kiev para fazer face à invasão da Rússia.

O pacote, de 118 mil milhões de dólares, combina a política de reforço de fronteiras e a ajuda em tempo de guerra para a Ucrânia, Israel e outros aliados dos Estados Unidos.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já disse apoiar firmemente o acordo e apelou à sua rápida adopção.

O acordo pode ser a melhor oportunidade para o Presidente reabastecer a Ucrânia com ajuda em tempo de guerra, um importante objectivo da sua política externa

"Chegámos a um acordo bipartidário sobre segurança nacional que inclui as reformas mais duras e justas em matéria de imigração das últimas décadas. Apoio-o firmemente", afirmou este domingo Joe Biden em comunicado, instando o Congresso a "aprová-lo rapidamente".

O acordo deve ser "levado ao meu gabinete para que eu possa assiná-lo como lei imediatamente", acrescentou.