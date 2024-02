Ofensiva militar israelita em Rafah pode ter impacto "desastroso"

A anunciada ofensiva militar israelita contra Rafah, no sul da Faixa de Gaza, pode ter um impacto desastroso, preveniu hoje a Cruz Vermelha, que exigiu o respeito do "principio fundamental de Humanidade".

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) avisou que as hostilidades crescentes em Rafah, onde estão mais de 1,4 milhões de palestinianos sem sítio para onde ir, representa "um risco desastrosa para as vidas civis".

Israel e o Hamas na Faixa de Gaza estão em guerra desde há quatro meses e meio e a ameaça de uma operação terrestre em Rafah suscita ma inquietação mundial, pelo risco elevado de perdas civis massivas.

"Renovamos o nosso apelo às partes em conflito, e a todos os que têm influência sobre elas, para que poupem e protejam as vidas civis e as infraestruturas", afirmou o director do CICV para o Médio Oriente, Fabrizio Carboni, em comunicado.

Notando que "uma nova fase do conflito está em vias de desenvolver", o CICV insistiu no facto de que "mesmo em plena carnificina e com uma polarização extrema, o princípio fundamental de Humanidade deve ser respeitado".