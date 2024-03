Líderes do Congresso dos EUA anunciam acordo sobre financiamento

Os líderes do Congresso dos Estados Unidos anunciaram um acordo de financiamento para grande parte do orçamento federal, que ambas as câmaras vão tentar aprovar antes do prazo final desta semana.

"É uma óptima notícia que o Congresso tenha finalmente chegado a um acordo bipartidário sobre os primeiros seis projectos de lei de financiamento do Governo que manterão o Governo a funcionar", afirmou o líder democrata no Senado (câmara alta), Chuck Schumer, no domingo. Os líderes do Congresso chegaram a acordo sobre um pacote de 460 mil milhões de dólares (424 mil milhões de euros) que ainda tem de ser votado no Senado e na Câmara dos Representantes (câmara baixa) dos EUA. "O tempo está a esgotar-se, porque o financiamento do Governo expira na sexta-feira", alertou Schumer. "Por isso, a Câmara dos Representantes tem de aprovar rapidamente e enviar este acordo bipartidário para o Senado", acrescentou. Um atraso em qualquer uma das câmaras pode levar ao encerramento temporário de muitos departamentos governamentais e serviços públicos, ao que os norte-americanos chamam de "shutdown". A lista de potenciais consequências é longa: controladores aéreos não pagos, agências governamentais paralisadas, alguma ajuda alimentar congelada, parques nacionais sem manutenção. O acordo bipartidário foi bem acolhido por ambas as partes. O líder republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, afirmou que o acordo tinha conduzido a "vitórias conservadoras fundamentais" e a "cortes profundos" em algumas despesas federais. Por seu lado, a presidente da Comissão de Dotações do Senado, Patty Murray, sublinhou que os negociadores democratas conseguiram "bloquear várias medidas republicanas", citando em particular "os esforços para restringir o direito ao aborto". O Presidente norte-americano, Joe Biden, deverá dirigir-se às duas câmaras do Congresso a 07 de Março para o discurso sobre o Estado da União, a tradicional intervenção política dos Presidentes perante o Congresso dos EUA.

