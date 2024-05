Putin oferece energia barata e vantagens a investidores chineses

O Presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu hoje à China a possibilidade de se abastecer com energia a preços acessíveis e prometeu vantagens para as empresas do país asiático que invistam em território russo.

"A Rússia está pronta e é capaz de fornecer à economia, às empresas, às cidades e às aldeias da China energia, luz e calor a preços acessíveis e respeitadores do ambiente, de forma ininterrupta e fiável", afirmou Putin, no seu discurso de abertura da oitava Expo Rússia-China, na cidade de Harbin, província de Heilongjiang, no nordeste chinês.

O Presidente russo sublinhou que a parceria entre os dois países no sector energético, que considerou um "apoio fiável ao mercado mundial da energia", continuará a crescer no futuro.

Saudando o interesse das empresas chinesas em produzir na Rússia, Putin disse que oferecerá aos investidores "vantagens económicas, assistência e apoio" e a utilização da tecnologia do país e "pessoal altamente qualificado".

O Presidente russo voltou a enaltecer a relação comercial entre Moscovo e Pequim, numa altura em que ambos os países estão sujeitos a sanções económicas e taxas alfandegárias punitivas impostas por terceiros devido à guerra da Ucrânia, no caso do primeiro, e por razões comerciais, no caso do segundo.

"Penso que podemos estar orgulhosos dos resultados dos nossos laços económicos", afirmou Putin.

O comércio entre China e Rússia registou, em 2023, um crescimento homólogo de 26,3%, para 240 mil milhões de dólares (223 mil milhões de euros).

Pequim tornou-se o maior mercado para o petróleo e gás russos e uma importante fonte de importações, incluindo bens de dupla utilização civil e militar, que mantêm a máquina militar russa operacional, apesar de a China ter banido a venda de armamento ao país vizinho.

No seu discurso, Putin invocou a fraternidade entre os dois países face aos inimigos externos, num contexto de crescente pressão do Ocidente sobre ambas as nações.

Ele sublinhou a participação dos soldados soviéticos na libertação da China da invasão japonesa em 1945, um dia depois de ter reunido com o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, num encontro frente a frente que frustrou as esperanças ocidentais de que Pequim pressionasse Moscovo a travar a guerra na Ucrânia.

Esta é a segunda visita de Putin à China em menos de um ano, após a sua deslocação em Outubro de 2023.