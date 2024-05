Brasil retira oficialmente embaixador em Israel

O Brasil retirou hoje de forma oficial o embaixador em Israel, a acção diplomática mais forte tomada pelo país sul-americano contra o Governo israelita liderado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

O embaixador Frederico Meyer, que chefiava a embaixada brasileira em Telavive, foi nomeado representante do país na Conferência de Desarmamento da Organização das Nações Unidas (ONU) num acto publicado hoje no Diário Oficial da União.

O acto não significa uma ruptura completa de relações diplomáticas entre os dois países, mas, uma vez que o Brasil não indicou que nomeará um substituto para o posto em Israel, a embaixada naquele país passará a ser chefiada por um encarregado de Negócios.

Meyer era embaixador do Brasil e actuava em Israel até Fevereiro, quando regressou ao país sul-americano para consultas depois de responsáveis políticos de Israel, incluindo Netanyahu e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, atacarem publicamente o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, numa resposta às críticas que o líder sul-americano fez à morte de mulheres e crianças palestinianas na guerra na Faixa de Gaza.

A relação entre os dois países entrou em crise quando Lula da Silva declarou que Israel estaria a praticar um genocídio na Faixa de Gaza, citando o alto número de vítimas civis no conflito, e comparou as axções do Governo israelita para com os palestinianos ao que os nazis fizeram com os judeus durante o Holocausto, uma questão muito sensível em Israel.

Na sequência, Israel declarou o Presidente brasileiro 'persona non grata', o que levou os embaixadores dos dois países a serem chamados para consultas.

A actual guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada após os ataques de 07 de Outubro do movimento islâmico Hamas contra Israel, em que foram mortas mais de um milhar de pessoas e raptadas mais de duas centenas. A retaliação israelita fez mais de 36 mil mortos em Gaza, segundo os números divulgados pelas autoridades de saúde palestinianas controladas pelo Hamas.