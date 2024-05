África do Sul inicia contagem de votos após forte afluência às urnas

Com mais de metade das assembleias de voto encerradas, a África do Sul iniciou esta madrugada a contagem dos votos das eleições gerais mais disputadas dos últimos 30 anos.

A Comissão Eleitoral Independente (IEC) sul-africana anunciou que os primeiros 163 votos das eleições para o parlamento nacional foram validados na província do Cabo Oriental, onde o ANC obteve 99 votos, o EFF 29 votos, o partido MK 17 votos, o DA cinco votos, o UDM 8 votos, e os partidos IFP, ACDP, AIC, ATM e BOSA, um voto cada, respectivamente.

Estes primeiros votos das eleições sul-africanas foram validados na Igreja Baptista Bizana, na municipalidade de Winnie Madikizela Mandela, província do Cabo Oriental, anunciou a comissão eleitoral sul-africana no centro operacional da contagem eleitoral em Joanesburgo.

Apenas 0,57% dos votos tinham sido contados e validados até às 03h30 (00h30 de Cabo Verde) de hoje, segundo a comissão eleitoral sul-africana.

As assembleias de voto na África do Sul continuaram a registar longas filas após o encerramento, na quarta-feira, às 21h00 (18h00 de Cabo Verde), adiantou, estimando uma elevada participação na ordem de 90% nestas eleições.

Os resultados finais não são esperados antes do fim de semana.

Com 27,6 milhões de eleitores registados, um total de 52 partidos concorrem na eleição nacional de um novo parlamento de duas câmaras - a Assembleia Nacional (400 lugares) e o Conselho Nacional de Províncias (90 lugares) -, assim como as assembleias provinciais e regionais das nove províncias do país, em três boletins de voto.