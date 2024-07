É dia de eleições no Reino Unido. As urnas já abriram e há um favorito

O Partido Trabalhista poderá alcançar um resultado histórico e acabar com 14 anos do Partido Conservador no poder.

As eleições legislativas de hoje no Reino Unido têm como favorito o Partido Trabalhista, que poderão alcançar um resultado histórico e acabar com 14 anos do Partido Conservador no poder.

O maior partido da oposição manteve uma vantagem de cerca de 20 pontos percentuais nas intenções de voto nos últimos meses e as últimas sondagens reiteraram a previsão de uma maioria absoluta histórica.

Os conservadores liderados pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak, arriscam sofrer uma derrota ampla, da qual os Liberais Democratas também esperam beneficiar.

De acordo com as projecções, o Partido Reformista (Reform UK) poderá ser outro dos vencedores deste escrutínio se conseguir eleger o líder, Nigel Farage, e garantir, pela primeira vez, vários assentos no parlamento.

Apesar das previsões consensuais das empresas de sondagens, a abstenção e os votos dos indecisos deixam espaço para potenciais surpresas.

As mesas eleitorais abriram às 07h00 e encerram às 22h00 em Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, mas, entretanto, muitos eleitores já votaram por correspondência.

Em Portugal e noutros países estrangeiros, os cidadãos registados podem optar por votar por correspondência ou por procuração, não existindo a possibilidade de voto presencial nas embaixadas ou consulados britânicos.

A legislação foi alterada em Janeiro de 2024, permitindo que todos os britânicos que tenham estado fora do Reino Unido durante mais de 15 anos possam votar.

Ao todo vão ser eleitos 650 deputados para a Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento, através de um sistema de maioria simples ("first-past-the-post") em círculos uninominais.

A análise de uma sondagem à boca das urnas comum às principais televisões britânicas será anunciada às 22h00 (20h00 em Cabo Verde), mas os resultados concretos só serão conhecidos ao longo da noite e madrugada.

Um partido pode formar governo se conseguir uma maioria absoluta de 326 assentos, e se ficar aquém terá de negociar com outros partidos um acordo de apoio parlamentar ou formar uma coligação.

No caso de maioria absoluta, o líder do respectivo partido será encarregado pelo Rei, Carlos III, de formar governo, já na sexta-feira .

As eleições legislativas foram convocadas a 22 de Maio por Rishi Sunak, surpreendendo políticos e analistas que esperavam que só se realizassem no final do ano.