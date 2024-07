Israel acusa Irão de preparar atentado contra delegação olímpica

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, acusou hoje o Irão de estar por detrás da sabotagem aos comboios franceses e avisou que Teerão prepara um ataque contra a delegação israelita nos Jogos Olímpicos de Paris.

No entanto, Katz garantiu que, de acordo com informações dos serviços de informações israelitas, "os iranianos estão a planear ataques terroristas contra a delegação israelita e todos os participantes olímpicos" e que informou o seu homólogo francês, Stéphane Séjourné, destes dados.

"Devem ser tomadas maiores medidas preventivas para frustrar o plano iraniano. O mundo livre deve travar o Irão agora, antes que seja tarde demais", acrescentou o chefe da diplomacia israelita.

A Companhia Nacional Ferroviária Francesa (SNCF) denunciou hoje um "ataque massivo" contra a sua rede ferroviária de alta velocidade, situação que afetou três das quatro linhas da capital, Paris, e que ocorreu horas antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos.

"A sabotagem da infraestrutura ferroviária em toda a França antes dos Jogos Olímpicos foi planeada e executada sob a influência do eixo do mal do Irão e do Islão radical", disse Katz, numa mensagem na rede social Instagram.

As autoridades francesas ainda não atribuíram a acção a nenhum grupo ou país específico e o primeiro-ministro em exercício, Gabriel Attal, pediu prudência relativamente a qualquer tipo de acusação.

"A investigação ainda está a começar", explicou Attal.