Pelo menos 128 jornalistas já morreram nos conflitos no Médio Oriente

Pelo menos 128 jornalistas foram mortos na guerra de Israel contra o Hamas e na ofensiva israelita contra o Hezbollah, além de 69 repórteres feitos prisioneiros este ano, declarou hoje o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ).

Os últimos dados disponibilizados pelo Comité, actualizados até 17 de Outubro, estimam o número de jornalistas mortos nos conflitos em 128 e outros 69 foram feitos prisioneiros.

Hoje, foram contabilizadas mais três mortes entre repórteres que cobrem os conflitos na região, tornando-se o cenário de guerra em que morreram mais jornalistas num ano.

As últimas mortes foram de três jornalistas que cobriam a ofensiva israelita no Líbano e morreram num alegado atentado bombista do exército israelita contra a sua residência na cidade libanesa de Hasbaya, no sul do país, segundo a televisão Al-Jazeera e a agência de notícias nacional do Líbano.

De acordo com o CPJ, sediado em Nova Iorque, só em Gaza foram mortos mais jornalistas no decurso de um ano do que em qualquer outro conflito documentado.

Alguns dos jornalistas foram mortos enquanto usavam coletes de imprensa, incluindo três dos cinco que foram atacados diretamente pelas Forças de Defesa de Israel (FDI), observou o CPJ.

"Um número recorde de jornalistas palestinianos foi também detido. As autoridades israelitas têm agora o recorde mundial de detenção do maior número de jornalistas 'per capita' num período de um ano, muitos dos quais foram detidos sem acusação", sublinham.

Segundo a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF), só na Palestina existem 24 casos documentados de jornalistas detidos, desaparecidos ou mortos no último ano.

Esta organização recolhe também informações sobre os numerosos jornalistas mortos no exercício da sua profissão, principalmente na Faixa de Gaza, mas também no Líbano e em Israel, e acrescenta dados pessoais e as circunstâncias das suas mortes, sem quantificar um total.

Recolhe também dados sobre repórteres e trabalhadores dos meios de comunicação social que foram vítimas do conflito nos outros territórios afetados pelo conflito: Líbano, Cisjordânia e o próprio território israelita.