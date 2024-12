Presidente turco quer solução política para pôr fim à instabilidade na Síria

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, manifestou hoje o desejo de pôr fim à instabilidade na Síria com um acordo que considere "as exigências do povo sírio", após a ofensiva rebelde na província de Alepo.

Erdogan manifestou hoje, durante uma conferência de Imprensa com o presidente montenegrino Jakov Milatovic, a vontade de garantir que "a integridade territorial e a unidade nacional da Síria sejam preservadas e que a instabilidade que dura há 13 anos termine com um acordo de acordo com as reivindicações legítimas do povo sírio".

"Tomaremos todas as precauções necessárias para evitar desenvolvimentos indesejáveis", acrescentou Erdogan no contexto da ofensiva do grupo jihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) no norte da Síria.

A Agência Europa Press informou que o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, apelou à "reconciliação" entre o governo sírio "com o seu próprio povo e oposição legítima", após ter recebido em Ancara o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi.

Para a Turquia, a ofensiva liderada pelo HTS resulta da falta de vontade de negociar do Presidente sírio Bashar al Assad, adianta ainda a agência.

De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, mais de 500 pessoas foram mortas nos combates na Síria, incluindo 92 civis.