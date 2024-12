Rebeles Hutis reivindicam ataque contra centro de Israel

Os rebeldes Hutis do Iémen reivindicaram hoje o disparo de um míssil contra o centro de Israel, onde o exército afirmou ter tentado "sem sucesso" interceptar um projétil disparado do Iémen.

Em comunicado, os Hutis afirmaram ter atingido "um alvo militar do inimigo israelita" na região de Jaffa com um "míssil balístico hipersónico Palestina 2".

As equipas de socorro israelitas indicaram que 16 pessoas ficaram feridas no ataque, depois de um balanço inicial de 14 feridos.

Desde o início da guerra, desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas em solo israelita, os Hutis do Iémen têm lançado numerosos ataques contra Israel, alegando estar a agir em solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza.

"Na sequência das sirenes que soaram no centro de Israel, foi identificado um projétil lançado do Iémen e foram feitas tentativas para o intercetar, sem sucesso", afirmou o exército israelita na plataforma Telegram.

Os serviços de emergência, que mobilizaram meios importantes para o local, registaram feridos ligeiros causados por estilhaços de vidro, que foram levados para dois hospitais da região.

"Outras equipas no local estão a tratar várias pessoas que se feriram enquanto se abrigavam, bem como pessoas que sofrem de ansiedade", acrescentaram.

A polícia registou "danos em habitações".

Meios de comunicação social israelitas noticiaram que o projétil caiu na cidade de Bnei Brak, a leste de Telavive.