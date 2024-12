Biden reage a ataque russo prometendo mais entregas de armas a Kyiv

O presidente norte-americano, Joe Biden, reagiu hoje ao "chocante" ataque russo à rede elétrica da Ucrânia no dia de Natal anunciando que ordenou ao Pentágono para prosseguir com as entregas de armamento a Kyiv.

"O objetivo deste ataque chocante era cortar o acesso do povo ucraniano ao calor e à eletricidade durante o inverno e pôr em risco a segurança da sua rede", denunciou Biden em comunicado. "Deixem-me ser claro: o povo ucraniano merece viver em paz e em segurança, e os Estados Unidos e a comunidade internacional devem continuar a apoiar a Ucrânia até que esta triunfe sobre a agressão da Rússia", acrescentou Biden. O presidente dos Estados Unidos recordou que nos últimos meses a Casa Branca forneceu à Ucrânia "centenas de mísseis de defesa aérea" e que "há mais a caminho", uma vez que ordenou ao Pentágono "que continue com a sua vaga de entregas de armamento à Ucrânia", segundo o comunicado. Também o presidente ucraniano já acusara o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, de realizar um ataque "desumano" no dia de Natal, referindo-se ao lançamento de várias dezenas de mísseis e mais de 100 drones explosivos contra a Ucrânia. O ataque causou a morte de, pelo menos, uma pessoa e deixou pelo menos seis feridos, segundo as autoridades. "Hoje Putin escolheu conscientemente o Natal para o seu ataque. O que pode ser mais desumano?", afirmou Volodymyr Zelensky no Telegram. "Mais de 50 mísseis" e vários drones foram abatidos, mas alguns ataques provocaram "cortes de eletricidade em várias regiões", acrescentou o presidente ucraniano.

