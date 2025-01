China diz ser "o parceiro mais fiável" de África na visita de Ano Novo

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros saudou hoje a "amizade de longa data" entre África e o seu país, que descreveu como o "parceiro mais fiável" do continente, durante uma breve visita à Namíbia.

A China dedica tradicionalmente a sua primeira visita diplomática do ano a África, recordou Wang Yi num encontro com a imprensa em Windhoek, na presença do próximo presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, eleito em dezembro.

"Isto tornou-se uma bela tradição e uma marca da diplomacia chinesa durante 35 anos consecutivos, sem qualquer mudança ou hesitação", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

"Apreciamos a amizade de longa data entre a China e África, desde a extraordinária era das lutas pela independência até à cooperação mutuamente benéfica que estamos a desenvolver", acrescentou o chefe da diplomacia chinesa.

Pequim é o principal parceiro comercial de África, com um comércio bilateral de 167,8 mil milhões de dólares (151,8 mil milhões de euros) no primeiro semestre de 2024, de acordo com os números dos meios de comunicação oficiais chineses, citados pela AFP.

O gigante asiático enviou centenas de milhares de trabalhadores e engenheiros para África e obteve acesso privilegiado aos seus vastos recursos naturais, como o cobre, o ouro e o lítio, essenciais para a transição energética.

Os empréstimos dos bancos estatais chineses financiaram a construção de muitas das infraestruturas vitais para o crescimento de África, mas contribuíram também para aumentar o peso da dívida de alguns países.

Nesta digressão, Wang Yi deverá deslocar-se ao Congo, antes de visitar o Chade e a Nigéria esta semana, para demonstrar, respeitando esta tradição de visitas diplomáticas, que a China é "o parceiro mais fiável dos países africanos na busca do desenvolvimento", bem como "o mais forte apoiante de África na cena internacional", sublinhou o ministro.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Angola no início de dezembro para demonstrar as ambições de Washington em África, particularmente face à China, que está a investir fortemente na região.