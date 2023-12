O mundo em 2023

O ano de 2023 foi marcado por uma série de eventos significativos que moldaram a dinâmica internacional, desde conflitos regionais até mudanças geopolíticas e desastres naturais.

Conflito entre Israel e Hamas

A região do Oriente Médio permaneceu instável, com episódios recorrentes de tensões entre Israel e o grupo Hamas na Faixa de Gaza. Apesar de esforços diplomáticos intermitentes, a violência persistiu, exacerbando as divisões e desafios na busca por uma solução duradoura.

Menos de seis meses depois de celebrar o 75.º aniversário da sua fundação, Israel sofreu o seu pior ataque terrorista de sempre. A 7 de Outubro, militantes do Hamas saíram de Gaza e fizeram uma razia nos arredores, matando 1.200 pessoas, 364 das quais num festival de música. Cerca de 240 pessoas foram mortas durante o estado de emergência que se seguiu. A escala do ataque, a mutilação de corpos e a agressão brutal de mulheres chocaram o mundo, mas o anti-semitismo aumentou. Israel lançou uma guerra contra o Hamas em Gaza, arrasando vastas áreas do território palestiniano e matando 20.000 pessoas, incluindo militantes. No final do ano, os Estados Unidos estavam a dar sinais a Israel de que deviam procurar abrandar o conflito.

Antes do ataque do Hamas, o governo de Benjamin Netanyahu já estava sob pressão, com centenas de milhares de israelitas a saírem à rua numa onda de manifestações de protesto contra as controversas reformas do sistema judicial.

Guerra na Ucrânia

A Ucrânia continuou enfrentando uma situação de conflito armado, com escaramuças persistentes no leste do país. A comunidade internacional manteve-se atenta a desenvolvimentos nessa região, buscando maneiras de aliviar as tensões e promover um diálogo construtivo.

Enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia continua a arrastar-se, a contra-ofensiva da Ucrânia contra os invasores não fez muitos progressos. Embora Volodymyr Zelensky tenha reivindicado algum sucesso em diminuir o poder naval da Rússia no Mar Negro.

Depois de a Rússia ter desistido de um acordo que garantia a passagem segura das exportações de cereais dos portos do Mar Negro, a Ucrânia começou a expedir mercadorias a partir de portos alternativos no rio Danúbio.

Revolta e morte de Yevgeny Prigozhin

O empresário russo Yevgeny Prigozhin esteve no centro de uma revolta que abalou as estruturas políticas na Rússia. A revolta, caracterizada por protestos em várias cidades, reflectiu as crescentes demandas por mudanças e reformas no sistema político do país.

Vladimir Putin enfrentou o maior desafio à sua presidência autocrática numa década, quando Yevgeny Prigozhin, o líder dos mercenários Wagner, se rebelou e ordenou aos seus homens que marchassem sobre Moscovo, por considerar que a Rússia estava a gerir mal a guerra. A velocidade com que as suas tropas armadas avançaram apanhou o Kremlin de surpresa. Previa-se uma guerra civil antes de Prigozhin terminar abruptamente a sua revolta.

Tragicamente, Yevgeny Prigozhin, figura central na revolta russa, encontrou a morte em circunstâncias ainda não esclarecidas. Sua morte aprofundou as tensões políticas e trouxe incertezas sobre o futuro político da Rússia.

Prigozhin tinha “cometido graves erros na sua vida”, disse Putin pouco depois do acidente.

Adesão da Finlândia à NATO

A Finlândia tomou uma decisão histórica ao formalizar sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). Esse movimento geopolítico teve repercussões significativas, gerando debates sobre a segurança na região do Báltico e as relações com a Rússia.

Esta adesão finlandesa à aliança militar comandada pelos EUA constituiu um dos temas mais polémicos no ano que agora termina.

Por outro lado, o pedido de adesão da Suécia continua a ser travado pela Hungria e pela Turquia.

Economia Mundial

A economia global experimentou um crescimento sustentado, apesar de desafios persistentes. Países em desenvolvimento contribuíram significativamente para esse avanço, enquanto as nações industrializadas enfrentaram desafios relacionados a inflação e desequilíbrios comerciais.

Depois de 15 meses de um agressivo aperto e de uma considerada redução da inflação, os bancos centrais mundiais iniciaram uma “pausa” no aumento das taxas de juro.

Em meados de Dezembro, o presidente da Reserva Federal do EUA, Jerome Powell, afirmou que o banco central dos EUA decidiu manter a taxa de juro de referência, mas avisou que o controlo da inflação ainda não está garantido.

“Apesar de acreditarmos que a taxa de referência está provavelmente no seu nível máximo, a economia tem surpreendido os analistas em muitos aspectos desde a pandemia, pelo que o avanço para o nosso objectivo de inflação de dois por cento não está assegurado”, disse Powell.

A Fed anunciou que decidiu manter as taxas de juro no intervalo entre 5,25% e 5,50%, mas antecipou que podem descer para 4,6% até ao fim de 2024.

A economia da China deu sinais de recuperação no início de 2023, depois de terem sido levantados os controlos rigorosos da pandemia. Mas a recuperação acabou por ser um fracasso. O ano foi marcado pela diminuição das exportações, pelo incumprimento das empresas imobiliárias e pela deflação. Os economistas adiaram as suas previsões sobre o momento em que a China ultrapassará a América como a maior economia do mundo, se é que isso acontecerá.

Eleições na Argentina e no Mundo

Na América do Sul, as eleições presidenciais na Argentina foram marcadas por uma disputa acirrada. O novo governo enfrentou o desafio de lidar com questões económicas e sociais, buscando equilibrar as demandas da população com as realidades do cenário global.

As eleições presidenciais na Argentina foram ganhas por Javier Milei, um autodenominado anarco-capitalista, que imediatamente reduziu a despesa pública e desvalorizou o peso em mais de 50%. Com uma inflação anual de 161% e taxas de juro de 133%, Milei descreveu o banco central como uma máquina de imprimir dinheiro para políticos “corruptos”.

No entanto, desde que foi eleito Presidente da Argentina, Javier Milei tem trocado posições ideológicas por técnicas, dogmas por pragmatismo e posturas extremistas por flexibilidade, abandonando algumas das radicais bandeiras de campanha, numa metamorfose que surpreende aliados e opositores.

Em Janeiro, no Brasil, apoiantes do antigo presidente, Jair Bolsonaro, invadiram o Congresso, o palácio presidencial e o Supremo Tribunal, animados por falsas alegações de que lhe tinha sido roubada a reeleição em 2022. Luiz Inácio Lula da Silva, o vencedor das eleições, descreveu os manifestantes como “fascistas fanáticos”.

Na Europa, mais precisamente no Reino Unido, os conservadores britânicos perderam quatro eleições parciais, com os eleitores a virarem-se para os partidos da oposição, um mau presságio para Rishi Sunak antes das eleições gerais previstas para 2024.

Os trabalhistas também conquistaram um lugar ao Partido Nacional Escocês, que está a perder o seu controlo férreo sobre a Escócia. Nicola Sturgeon já se tinha demitido do cargo de primeiro-ministro da Escócia e foi posteriormente interrogada pela polícia sobre as finanças do seu partido.

Noutras eleições, o partido liderado por Geert Wilders, um veterano político de extrema-direita, ficou em primeiro lugar nos Países Baixos.

A Nova Zelândia deslocou-se para o centro-direita ao reconduzir o National Party ao poder; Jacinda Ardern tinha-se demitido do cargo de primeira-ministra.

O partido de centro-direita Nova Democracia alcançou uma rara maioria parlamentar na Grécia. Uma coligação de direita conquistou a vitória na Finlândia.

Em Espanha, o Partido Popular conservador pensou que tinha ganho, mas não conseguiu formar uma coligação e os socialistas voltaram ao governo, com o apoio dos separatistas catalães em troca de uma amnistia controversa.

Terramotos na Turquia e Marrocos

Um poderoso terramoto atingiu a Turquia, causando danos significativos a infra-estruturas e resultando em perdas humanas. Esforços de socorro e reconstrução foram implementados, destacando a necessidade contínua de preparação para desastres naturais.

Um forte tremor de terra que atingiu a Turquia fez com que muitos turcos criticassem Recep Tayyip Erdogan pela falta de preparação do país. Pelo menos 50.000 pessoas morreram na Turquia e cerca de 10.000 na Síria. A oposição pensava que tinha uma boa hipótese de destituir Erdogan nas eleições presidenciais, mas este acabou por ganhar confortavelmente.

Marrocos também enfrentou um desastre sísmico, desencadeando preocupações sobre a vulnerabilidade sísmica na região do norte da África. Mais de três mil pessoas perderam a vida. A resposta internacional visou fornecer assistência humanitária e apoiar os esforços locais de reconstrução.

Os acidentes no Afeganistão mataram 1.500 pessoas.

Na Líbia, a cidade de Derna foi inundada pelas fortes chuvas que destruíram duas barragens. Pelo menos 4.000 pessoas morreram, mas 8.000 estão ainda desaparecidas.

Os incêndios florestais na ilha havaiana de Maui mataram pelo menos 100 pessoas e destruíram a cidade histórica de Lahaina. Foi a catástrofe mais mortífera dos Estados Unidos num século.

Golpes de Estado na África Ocidental

A África Ocidental testemunhou uma série de golpes de Estado, destacando a fragilidade política em alguns países da região. A instabilidade política gerou preocupações sobre a governança democrática e a necessidade de intervenções para restaurar a estabilidade.

Ao todo, o número de golpes de Estado na África Ocidental e Central desde 2020 aumentou para oito, quando os governos do Gabão e do Níger foram tomados pelo exército. Um novo genocídio surgiu na região de Darfur, no Sudão, quando milícias árabes massacraram grupos étnicos africanos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1152 de 27 de Dezembro de 2023.