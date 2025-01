Xi Jinping admite "situações complexas e graves" encaradas por Pequim

O Presidente chinês, Xi Jinping, admitiu hoje que a China enfrentou "situações complexas e graves" nos últimos meses, mas mostrou-se otimista em relação ao futuro, num discurso proferido antes das festividades do Ano Novo Chinês.

Xi Jinping falava numa reunião de altos funcionários do Partido Comunista Chinês (PCC) na véspera do início de um período de festividades que irá durar oito dias (28 de Janeiro - 04 de Fevereiro) para marcar o início do Ano da Serpente, que arranca na quarta-feira.

A China está a lutar para consolidar a sua recuperação económica após a pandemia de covid-19 e enfrenta uma crise imobiliária, um baixo consumo das famílias e uma elevada taxa de desemprego jovem.

"No ano passado, perante situações complexas e graves, reagimos com serenidade, adotámos medidas abrangentes, ultrapassámos as dificuldades e avançámos com determinação", afirmou Xi Jinping, citado pela agência noticiosa oficial chinesa.

As autoridades "lançaram medidas para estimular a economia e promover a sua recuperação", com "um desenvolvimento notável e resultados encorajadores", disse o governante chinês.

"Através dos nossos esforços e da nossa luta, provámos mais uma vez que nada (...) pode parar a marcha do povo chinês na sua busca por uma vida melhor", frisou ainda.

Ao encerrar os números de 2024, o crescimento económico chinês deverá atingir os 5%, uma taxa invejável para a maioria dos países desenvolvidos, mas muito distante das taxas de dois dígitos de há uma década.

A chegada de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos também está a desestabilizar a economia chinesa, após o governante norte-americano ter sugerido que vai aplicar taxas de 10% sobre as importações da China, em retaliação pelo fluxo de fentanil.