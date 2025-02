Funcionários da USAID instruídos a ficar de fora da sede (que vai fechar)

Os funcionários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) foram instruídos hoje a ficar fora da sede da organização em Washington, depois de uma decisão presidencial de encerrar a agência.

Depois de o responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), o empresário Elon Musk, ter dito que o Presidente Donald Trump tinha concordado com o encerramento da USAID, funcionários receberam instruções para ficar fora das instalações da sede em Washington e houve 600 que disseram ter sido bloqueados do sistema informático.

Aqueles que ainda estão no sistema receberam mensagem electrónicas a dizer que "sob a direcção da liderança da Agência" o edifício da sede "será fechado ao pessoal da Agência na segunda-feira, 03 de Fevereiro".

Os acontecimentos surgem depois de Musk - que está a liderar uma revisão civil extraordinária do Governo federal com o consentimento do Presidente - ter dito hoje que tinha falado com Trump sobre a agência de ajuda e desenvolvimento dos EUA, que existe há seis décadas.

Musk, Trump e alguns congressistas republicanos têm criticado a USAID - que supervisiona programas humanitários, de desenvolvimento e de segurança em cerca de 120 países - em termos cada vez mais duros, acusando-a de promover causas progressistas.

No fim de semana, o Governo de Trump colocou dois altos chefes de segurança da USAID de licença, depois de estes se terem recusado a entregar material confidencial em áreas restritas às equipas de inspecção do departamento de Musk.

O DOGE de Musk já tinha realizado uma operação semelhante no Departamento do Tesouro, obtendo acesso a informações confidenciais, incluindo os sistemas de pagamento de clientes da Segurança Social e do programa de saúde Medicare.

O jornal Washington Post noticiou mesmo que um alto funcionário do Tesouro se tinha demitido porque a equipa de Musk tinha tido acesso a informações confidenciais.

Os congressistas democratas protestaram contra as medidas, dizendo que Trump não tem autoridade constitucional para encerrar a USAID sem a aprovação do Congresso e condenaram o acesso de Musk a informações confidenciais detidas pelo Governo.

A USAID -- cuja página electrónica na Internet desapareceu no sábado sem explicação - tem sido uma das agências federais mais visadas por Trump.

"É gerido por um bando de lunáticos radicais. E estamos a tirá-los de lá", explicou Trump aos jornalistas sobre a USAID, na noite de domingo.

Os comentários de Musk e Trump foram feitos enquanto o secretário de Estado, Marco Rubio, estava fora do país, na América Central, na sua primeira viagem ao estrangeiro no cargo.

Rubio não falou publicamente sobre qualquer plano para fechar a USAID.

Trump e Rubio impuseram um congelamento sem precedentes na assistência estrangeira que fechou muitos dos programas de ajuda da USAID em todo o mundo, forçando milhares de despedimentos por parte de organizações de ajuda humanitária.