Exército israelita realiza operação aerotransportada na Síria

PorExpresso das Ilhas, Lusa,28 ago 2025 8:23

Israel Katz, ministro da Defesa de Israel
O exército israelita conduziu uma operação aerotransportada na quarta-feira à noite numa área a sul de Damasco, Síria, que já tinha sido bombardeada, segundo a comunicação social estatal síria.

Israel, que realiza ataques aéreos regularmente na Síria, não confirmou a operação, mas o seu ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou hoje que as forças israelitas estavam a operar "dia e noite" onde fosse necessário para a segurança do país.

Na terça-feira, as aeronaves israelitas já tinham atingido aquele local, perto de Kesweh, a cerca de 30 quilómetros a sul de Damasco, matando seis soldados sírios, segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria.

Na quarta-feira, o local foi novamente bombardeado, segundo a televisão estatal, e depois o exército israelita "conduziu uma operação aerotransportada, cujos detalhes ainda não são conhecidos", informou a agência noticiosa oficial SANA, citando uma fonte governamental.

Desde Dezembro, Israel realizou centenas de ataques contra a Síria e incursões terrestres no sul do país.

Esta operação é o primeiro ataque israelita deste tipo desde a queda de Bashar al-Assad, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), sediado no Reino Unido, mas com uma vasta rede de fontes na Síria.

Um funcionário do Ministério da Defesa disse que o local visado por Israel albergava edifícios do exército sírio.

O local albergava armas utilizadas pelo Hezbollah libanês, apoiado pelo Irão e aliado de Assad, segundo o OSDH.

Israel e Síria estão tecnicamente em guerra há décadas, mas mantêm diálogo sob os auspícios dos Estados Unidos desde que Ahmad Shareh assumiu o poder, com o objectivo declarado de chegar a acordos de segurança.

Tópicos

Israel Síria Operação militar Hezbollah

