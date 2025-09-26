EUA à beira da paralisia orçamental com desacordo entre Trump e democratas

Os EUA dirigem-se para a paralisia orçamental, admitiu na segunda-feira o vice-presidente JD Vance, depois de uma reunião na Casa Branca entre Donald Trump e os líderes democratas no Congresso, Chuck Schumer, do Senado, e Hakeem Jeffries, da Câmara dos Representantes.

O impasse não permitiu afastar a ameaça de fecho do governo federal, dada a aproximação do limite (noite de terça-feira).

Antes da reunião, Jeffries dissera que permaneciam "diferenças consideráveis e significativas" entre os dois campos.

Sem a adopção de um orçamento até às 24.00 horas de hoje (zero horas de quarta-feira), os EUA entrarão em situação designada por 'shutdown', que corresponde à paragem da maior parte dos serviços federais.

Centenas de milhar de funcionários ficarão então em desemprego técnico, o tráfego aéreo pode ser afectado e o pagamento de prestações sociais fortemente perturbado.

