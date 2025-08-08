Israel aprovou menos de metade das missões humanitárias em Gaza

Israel aprovou menos de metade dos mais de 8.000 pedidos para fornecer ajuda humanitária à população de Gaza desde o início da guerra no território palestiniano, há exatamente dois anos, denunciou hoje fonte da ONU.

Em Genebra, o porta-voz do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), Jens Laerke, afirmou que apenas 45% dessas missões, destinadas ao transporte e distribuição de alimentos, água, medicamentos e outros bens essenciais, foram aprovadas.

Mais de um quarto dos pedidos apresentados pela ONU a Israel para poder cumprir essa tarefa foram diretamente rejeitados (2.250), 10% foram retirados pela própria organização, depois de se verificar que não existiam condições para a sua realização, e, nos restantes casos, as missões enfrentaram obstáculos ou atrasos que obrigaram ao seu cancelamento, especificou o porta-voz do OCHA.

"Apenas 45% das missões foram facilitadas e chegaram ao seu destino. Todas as missões em Gaza exigem coordenação com Israel", precisou Laerke.

A escassez de alimentos provocou uma situação de fome no norte de Gaza e, em todo o enclave, mais de 400 pessoas morreram até agora por essa razão, entre elas 101 crianças, segundo dados verificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante os 24 meses de guerra, pelo menos 67 mil palestinianos morreram, na maioria vítimas de bombardeamentos e disparos de projéteis.

Segundo informações das Nações Unidas, nos últimos dias algumas missões conseguiram ser executadas, como a entrega de farinha a padarias que operam 22 horas por dia para alimentar a população civil.

No sábado, foram distribuídas rações de alimentos em 167 cozinhas comunitárias em várias zonas de Gaza, embora apenas 12 estejam a funcionar no norte, onde a fome é mais grave.

Questionado sobre se isso pode ser interpretado como uma melhoria da situação geral, Laerke recordou que tal apenas demonstra que a entrada de ajuda "é irregular e imprevisível" e garantiu que não se observa qualquer melhoria à escala necessária.

