Chanceler alemão quer que UE empreste a Kiev 140 mil milhões de euros

O 'chanceler' alemão, Friedrich Merz, defendeu hoje que a União Europeia (UE) empreste 140 mil milhões de euros à Ucrânia com dinheiro dos activos russos congelados.

No "Bundestag" (parlamento), Merz anunciou que vai apresentar à UE um plano de apoio à Ucrânia que aproveite os bens financeiros do Banco Central russo, congelados desde a invasão da Ucrânia há três anos e meio, para disponibilizar a Kiev "um total de 140 mil milhões de euros, num empréstimo sem juros".

O chefe do governo federal alemão explicou que se trata de confiscar fundos ao estado da Federação Russa, mas antes criar um mecanismo que garanta o empréstimo até que a Ucrânia possa pagar, quando receber as previsíveis reparações de guerra.

Aí, os activos russos a voltariam para a posse de Moscovo.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de Fevereiro de 2022, argumentando querer proteger minorias separatistas, a leste, e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após desagregação da antiga União Soviética -- o qual tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da União Europeia.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, enquanto as forças de Kyiv têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, anexada em 2014 pelo regime de Putin.