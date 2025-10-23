Trump envia mais de 100 agentes federais para base em São Francisco

Mais de 100 agentes federais foram enviados pelo Governo dos Estados Unidos (EUA) para a Base da Guarda Costeira de Alameda, na Baía de São Francisco, noticiou hoje o jornal norte-americano San Francisco Chronicle.

Entre os agentes enviados estavam membros do Serviço de Imigração e Alfândega (sigla em inglês, ICE) e do Serviço de Alfândega e Protecção de Fronteiras (sigla em inglês, CBP), que deverão chegar à base a partir de quinta-feira, segundo o San Francisco Chronicle.

O envio de agentes federais ocorreu após o Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar enviar a Guarda Nacional da Califórnia para São Francisco.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse na terça-feira que irá processar novamente a Casa Branca se forem enviadas tropas, sendo que Newsom processou o Governo norte-americano pelo envio 4.000 soldados da Guarda Nacional da Califórnia para Los Angeles em Junho.

Desde Agosto, Trump enviou forças federais, como agentes da Patrulha da Fronteira e também militares da Guarda Nacional, para várias cidades sob o pretexto de elevados índices de criminalidade e deu prioridade à detenção de migrantes indocumentados.

Na terça-feira, uma operação do (ICE) em Nova Iorque contra vendedores ambulantes resultou em várias detenções, após transeuntes e manifestantes confrontarem os agentes e tentarem bloquear a sua passagem.

Uma coligação de dez organizações não-governamentais (ONG) apresentou na semana passada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) um relatório denunciando "abusos e ilegalidades contra migrantes" cometidos pelo governo do Presidente Donald Trump.