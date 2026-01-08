Teerão ameaça retaliar em caso de eventual ataque dos EUA ou de Israel

O Irão indicou hoje que não quer confrontar-se com Israel nem com os Estados Unidos, mas que está pronto para ripostar caso o país seja novamente atacado, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Teerão.

Abbas Araghchi disse aos jornalistas em Beirute, onde se encontra até sexta-feira, que o Irão também está pronto para negociar com os Estados Unidos sobre o programa nuclear, desde que as conversações se baseiem no respeito mútuo e não em imposições de Washington.

Os comentários de Araghchi ocorrem numa altura em que se receia que Israel, aliado dos Estados Unidos, volte a atacar o Irão, como aconteceu em 2025.

"Se repetirem a ação, enfrentarão as mesmas consequências", afirmou Araghchi.

Por outro lado, o chefe da diplomacia iraniana afirmou que as autoridades de Teerão estão prontas para negociações que, sublinhou, devem ser baseadas no respeito mútuo.

O Irão estava a enriquecer urânio até aos 60% de pureza para atingir os níveis necessários para o fabrico de armas nucleares depois de Donald Trump ter retirado unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear em 2018.

Teerão sempre afirmou que o programa atómico é pacífico, embora a Agência Internacional de Energia Atómica das Nações Unidas tenha afirmado que o Irão possuía, até 2003, um programa organizado de armas nucleares.

No final de dezembro do ano passado, Trump avisou o Irão de que os Estados Unidos poderiam realizar novos ataques militares caso o país tentasse reconstituir o programa nuclear.

