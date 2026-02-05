Alex Saab é preso na Venezuela, diz autoridade dos EUA

Alex Saab, ex-empresário e aliado próximo do ex-presidente Nicolás Maduro, foi detido na Venezuela esta quarta-feira no âmbito de uma operação conjunta entre autoridades venezuelanas e norte-americanas, segundo uma fonte das forças de segurança dos Estados Unidos citada pela Agência Reuters.

Saab, de 54 anos, nascido na Colômbia, foi detido em Cabo Verde em 2020 e permaneceu mais de três anos preso nos Estados Unidos, acusado de crimes de suborno. Em 2023, recebeu clemência das autoridades norte-americanas no contexto de uma troca que permitiu a libertação de cidadãos dos EUA detidos na Venezuela.

O advogado de Saab, Luigi Giuliano, citado pelo jornal colombiano El Espectador, negou a informação sobre a prisão, classificando-a como “fake news”. Jornalistas alinhados com o governo venezuelano também rejeitaram a notícia nas redes sociais.

Em declarações ao portal venezuelano TalCual, Giuliano afirmou que Saab poderá vir a pronunciar-se publicamente para esclarecer a situação, acrescentando que está a consultar o governo venezuelano sobre o que terá ocorrido.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, não confirmou nem desmentiu os relatos durante uma conferência de imprensa realizada ao final do dia, afirmando não ter informações sobre uma eventual detenção.

Segundo a fonte norte-americana citada pela Reuters, Saab deverá ser extraditado para os Estados Unidos nos próximos dias. A confirmar-se, o caso representaria um desenvolvimento de grande impacto, poucas semanas depois da captura de Nicolás Maduro por forças dos EUA em Caracas, e indicaria um novo nível de cooperação entre Washington e Caracas sob o governo interino de Delcy Rodríguez, antiga vice-presidente e atual responsável pelo controlo das forças de segurança venezuelanas.

A mesma fonte indicou ainda que Raúl Gorrín, proprietário da estação televisiva Globovisión, também terá sido detido na mesma operação. Não foi possível identificar de imediato os advogados de Gorrín, e a estação de televisão não respondeu aos pedidos de comentário.

Antes da clemência concedida em 2023, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusava Saab de ter desviado cerca de 350 milhões de dólares da Venezuela através do sistema financeiro norte-americano, num esquema de subornos ligado ao regime de controlo cambial do Estado venezuelano. Saab sempre negou as acusações e recorreu alegando imunidade diplomática, mas o tribunal de recurso ainda não se tinha pronunciado quando ocorreu a troca de prisioneiros.

Após regressar à Venezuela no final de 2023, Saab foi recebido com honras pelo então presidente Nicolás Maduro, que o elogiou publicamente pela sua lealdade à revolução socialista e o apresentou como herói nacional. Mais tarde, foi nomeado ministro da Indústria, cargo que ocupou até ao mês passado, quando foi afastado por Delcy Rodríguez.