Negociações de paz com EUA avançaram, mas acordo "ainda está longe"

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou no sábado, 18, que as negociações de paz entre o Irão e os Estados Unidos avançaram, mas um acordo final "ainda está longe".

Ainda estamos longe de ter concluído o debate", declarou Ghalibaf numa entrevista à televisão iraniana.

O presidente do parlamento iraniano participou nas negociações de 11 e 12 de Abril, em Islamabade, juntamente com a delegação norte-americana, liderada pelo vice-presidente dos Estados Unidos JD Vance.

"Fizemos progressos nas negociações, mas subsistem muitas divergências e alguns pontos fundamentais continuam em aberto", acrescentou.

Durante o encontro em Islamabade, o de mais alto nível entre os dois países desde a Revolução Iraniana de 1979 - Teerão salientou que "não tem absolutamente nenhuma confiança" nos Estados Unidos, declarou Ghalibaf.

"Os Estados Unidos têm de tomar a decisão de conquistar a confiança do povo iraniano", prosseguiu. E acrescentou: "devem renunciar ao unilateralismo e ao espírito de imposição na sua abordagem ao diálogo".

De acordo com o responsável, o Irão só aceitou o cessar-fogo de duas semanas, que entrou em vigor a 08 de Abril, porque os Estados Unidos pediram que o fizesse.

"Estávamos a sair vitoriosos no terreno, o inimigo não tinha alcançado nenhum dos seus (...) objectivos e o Irão também controlava o estreito" de Ormuz, afirmou.

"Se aceitámos o cessar-fogo, foi porque eles aceitaram os nossos pedidos", referiu.