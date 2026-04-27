Estados Unidos lançaram ofensiva diplomática para aliança internacional

A administração norte-americana instruiu as embaixadas dos Estados Unidos para tentarem persuadir países aliados a juntarem-se a uma coligação internacional no sentido de garantir a segurança do estreito de Ormuz, noticiou hoje o Wall Street Journal.

O jornal norte-americano, citando um telegrama do Departamento de Estado dos Estados Unidos, revelou a existência de um projeto denominado "Mecanismo de Liberdade Marítima", através do qual uma coligação liderada por Washington partilharia informações, coordenaria esforços diplomáticos e aplicaria sanções.

O estreito de Ormuz, por onde transita normalmente um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, continua sujeito a um duplo bloqueio imposto pelo Irão e pelos Estados Unidos.

Um alto funcionário norte-americano indicou na quarta-feira que a Casa Branca estava a considerar "manter o atual bloqueio durante meses, se necessário", uma vez que as negociações estão paralisadas.

De acordo com o documento oficial publicado hoje pelo Wall Street Journal a participação de países aliados no projeto norte-americano pode fortalecer "capacidades coletivas" no sentido de restaurar a liberdade de navegação e de proteger a economia global.

A ação coletiva é tida por Washington como essencial, particularmente para "impor custos significativos à obstrução do Irão ao trânsito pelo Estreito".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou os aliados europeus a intervir na região no final de março.

O Chefe de Estado norte-americano disse que era lamentável que a Aliança Atlântica "tenha virado as costas aos norte-americanos".

Os preços do petróleo subiram hoje para mais de 125 dólares por barril.

Israel e os Estados Unidos lançaram uma ofensiva aérea de grande escala contra o Irão no passado dia 28 de fevereiro.