Israel e Hezbollah acordam cessar-fogo na guerra no Líbano

Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah aceitaram um cessar-fogo, no seguimento do acordo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irão, que abrange o Líbano, informaram hoje várias fontes às agências de notícias internacionais.

Uma fonte norte-americana e duas regionais confirmaram à agência Associated Press (AP) o acordo entre Israel e o grupo libanês apoiado por Teerão, ao fim de mais de três meses de confrontos, tendo as últimas indicado que o entendimento foi alcançado com mediação dos Estados Unidos, Irão e Qatar.

Um diplomata da região do Golfo disse também à agência France-Presse (AFP) que foi obtido um cessar-fogo para a guerra no Líbano, que ameaçava o acordo de paz entre Estados Unidos e a República Islâmica.

"O Hezbollah e Israel concordaram terminar as hostilidades como parte de um acordo mediado pelo Qatar, pelos Estados Unidos e pelo Irão", disse à AFP o diplomata sob anonimato.

Segundo a agência noticiosa francesa, um responsável norte-americano tinha anunciado o acordo anteriormente, referindo que o cessar-fogo no Líbano já estava em vigor.

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