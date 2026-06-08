Israel rejeita exigências iranianas e continua a atacar Hezbollah

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, rejeitou hoje as condições exigidas pelo Irão e garantiu que as forças israelitas continuarão a atuar no Líbano contra o movimento xiita Hezbollah, aliado de Teerão.

Rejeitamos categoricamente as ameaças do Irão. Qualquer tentativa iraniana de ligar o Líbano e o Irão para atacar Israel será recebida com uma resposta muito forte", assegurou Katz num comunicado divulgado pelo seu gabinete.

As declarações surgem após a primeira troca direta de ataques entre Israel e o Irão desde a entrada em vigor do cessar-fogo alcançado em abril.

Teerão lançou mísseis contra território israelita entre domingo e hoje, alegando estar a responder a um ataque aéreo israelita contra posições do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute.

Os disparos iranianos levaram Israel a realizar novos ataques em retaliação, alimentando receios de uma escalada regional e colocando sob pressão a trégua alcançada há dois meses.

Ao anunciar o fim da sua ofensiva com mísseis, o comando conjunto das Forças Armadas iranianas avisou que Israel enfrentará "medidas muito mais severas" caso prossiga com atos de agressão, incluindo operações militares no sul do Líbano.

O Irão tem insistido que qualquer acordo mais amplo para estabilizar a região depende do fim das hostilidades israelitas em território libanês, enquanto Israel sustenta que continuará a atacar infraestruturas e combatentes do Hezbollah que considere uma ameaça à sua segurança.

A nova troca de ataques representa uma das mais graves crises desde o cessar-fogo negociado com mediação norte-americana e ocorre numa altura em que decorrem esforços diplomáticos para evitar o colapso da trégua.

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