Israel e Hezbollah acusam-se mutuamente de não respeitar trégua

Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, acusaram-se hoje mutuamente de não respeitarem o cessar-fogo definido no acordo assinado entre Teerão e Estados Unidos.

"O Hezbollah continua a violar o cessar-fogo de forma consistente", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Oren Marmorstein, nas redes sociais.

Os ataques aéreos israelitas e os confrontos entre as forças israelitas e o movimento xiita persistem no sul e no leste do Líbano.

Mais de quatro mil pessoas morreram em ataques israelitas desde o início da guerra entre o Hezbollah e Israel, em 02 de março, de acordo com um novo balanço do Ministério da Saúde libanês.

Para o Hezbollah, Israel é "totalmente responsável" pelas violações do cessar-fogo, considerando que os ataques israelitas em curso "não são apenas violações dos acordos de cessar-fogo, mas constituem claramente uma agressão e uma continuação da guerra".

O movimento xiita libanês acrescentou, em comunicado, que "a ocupação israelita é totalmente responsável" pela situação.

De acordo com o Hezbollah, Israel "nunca aceitou os termos do cessar-fogo", incluindo os estipulados no memorando de entendimento assinado esta semana entre os Estados Unidos e o Irão e a nova trégua anunciada na sexta-feira.

O Hezbollah confirmou estar a cumprir o cessar-fogo, acusando Israel de o violar "desde o início".

Por seu lado, o exército israelita declarou que o Hezbollah lançou mais de 50 projéteis contra as suas forças, que continuam a ocupar e a expandir a área de controlo no sul do Líbano, durante a noite passada.

O exército israelita acrescentou estar "comprometido com o acordo de cessar-fogo, em conformidade com as orientações do alto comando político, e continuará a agir para eliminar qualquer ameaça contra o Estado de Israel e as suas forças armadas".

Até ao momento, nem o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, nem o Ministério da Defesa de Israel se pronunciaram sobre a trégua que entrou em vigor no Líbano na sexta-feira.

Na sexta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu que Israel ia cessar os ataques ao Líbano porque "cumpre o que promete", alegando que, se não fosse Washington, os israelitas teriam sido aniquilados.