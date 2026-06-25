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HBS pede colaboração para identificar homem internado nos cuidados intensivos

PorSheilla Ribeiro,25 jun 2026 14:41

O Hospital Baptista de Sousa (HBS), no Mindelo, solicitou hoje a colaboração da população para a identificação de um indivíduo do sexo masculino, sem identificação, que se encontra internado no serviço de Cuidados Intensivos.

De acordo com a informação clínica, o homem deu entrada no Banco de Urgência no dia 22 de Junho, pelas 10h00, após ter sido encontrado pelos bombeiros, inconsciente, nas imediações da cidade do Mindelo.

Posteriormente, foi encaminhado para o hospital, onde permanece internado em estado de cuidados intensivos. O indivíduo aparenta ter cerca de 50 anos de idade e apresenta olhos claros, pele morena, cabelos grisalhos em estilo rasta e uma estatura aproximada de 1,80 metros.

O hospital apela a qualquer pessoa que possa ter informações que ajudem a identificar o cidadão ou a localizar os seus familiares para que entre em contacto com o Gabinete de Comunicação, através da secretaria do hospital, ou com o serviço de Cuidados Intensivos do HBS.

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HBS São Vicente Mindelo cuidados intensivos saúde

Autoria:Sheilla Ribeiro,25 jun 2026 14:41

Editado porAndre Amaral  em  25 jun 2026 15:24

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