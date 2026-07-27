HBS transfere serviços de Maternidade, Sala de Partos e Cuidados Neonatais para novo edifício a partir de amanhã

O Hospital Dr. Baptista de Sousa (HBS) informa que, a partir de amanhã, 28, os serviços de Maternidade (Ginecologia e Obstetrícia), Sala de Partos e Unidade de Cuidados Neonatais passam a funcionar no novo Edifício Materno Infantil.

Segundo uma comunicação da unidade hospitalar, a mudança abrange os serviços destinados ao atendimento materno-infantil, que serão transferidos para as novas instalações com o objetivo de garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde.

O HBS esclarece ainda que, na terça-feira, devido ao processo de transferência e instalação dos serviços nas novas instalações, não serão permitidas visitas ao Serviço de Maternidade.

A maternidade e serviço de pediatria doHBS, um investimento de 11 milhões de euros financiado integralmente pela Cooperação Chinesa, foi inaugurado em Julho do ano passado pelo então Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Em Janeiro deste ano, entretanto, iniciou o processo de mudança para o novo edifício, apenas a enfermaria da Pediatria.

O edifício conta com salas modernas para cirurgias e partos, num edifício com 5.550 metros quadrados distribuídos por quatro pisos e uma cave.

A unidade tem capacidade para 125 camas e 10 serviços, incluindo urgências de maternidade e pediatria, bem como cuidados intensivos.