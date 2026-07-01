Homem que morreu no Hospital Baptista de Sousa já foi identificado

O homem que morreu no Hospital Baptista de Sousa, após ter estado internado no Serviço de Cuidados Intensivos sem que a sua identidade fosse conhecida, já foi identificado, informou esta terça-feira a unidade hospitalar.

Segundo um comunicado do hospital, a identificação foi possível graças à colaboração da população, dos órgãos de comunicação social e de todas as pessoas que ajudaram a divulgar o apelo lançado anteriormente pela instituição, permitindo igualmente o contacto com os familiares da vítima.

O Hospital Dr. Baptista de Sousa refere que, apesar dos esforços da equipa de saúde, o homem acabou por não resistir.

De referir que na semana passada o hospital solicitou a colaboração da população para a identificação de um indivíduo do sexo masculino, sem identificação, que se encontrava internado no serviço de Cuidados Intensivos.

De acordo com a informação clínica, o homem deu entrada no Banco de Urgência no dia 22 de Junho, pelas 10h00, após ter sido encontrado pelos bombeiros, inconsciente, nas imediações da cidade do Mindelo.