Hamas anuncia eleição de Khalil al-Hayya como novo líder

O movimento extremista palestiniano Hamas nomeou hoje Khalil al-Hayya como novo líder do gabinete político do grupo, substituindo Yahya Sinwar, morto em outubro de 2024 num bombardeamento israelita na Faixa de Gaza.

"O Movimento de Resistência Islâmica Hamas anuncia a eleição do irmão combatente Khalil al-Hayya para a presidência do gabinete político do movimento, em substituição do líder mártir Yahya Sinwar", declarou a organização sunita, que governa a Faixa de Gaza desde 2007, através da plataforma Telegram.

O anúncio também foi feito através de um breve comunicado divulgado pelo Filastin e pelo Centro de Informação Palestiniano, sem que, até ao momento, tenham sido divulgados mais pormenores ou declarações de Al-Hayya após a sua nomeação.

Al-Hayya, 65 anos, que já exercia a função interinamente de líder do gabinete político e principal negociador do movimento islamista palestiniano nas conversações com Israel com vista a um cessar-fogo, reforçou a sua posição na estrutura do Hamas nos últimos meses, na sequência da morte de vários altos responsáveis em ataques israelitas.

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