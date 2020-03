Tóquio2021

A decisão sem precedentes de adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio por um ano foi a única opção possível para o Comité Olímpico Internacional (COI), o governo japonês e os organizadores locais. Diante de uma pandemia global crescente do novo coronavírus que força o bloqueio de cidades e países em todo o mundo, a perspetiva de avançar neste verão com o maior evento desportivo do mundo tornou-se impensável.

O presidente do COI, Thomas Bach, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, falaram por telefone e concordaram com o primeiro adiamento olímpico nos 124 anos de história dos Jogos modernos. Os Jogos Olímpicos de 1916, 1940 e 1944 foram canceladas completamente durante as guerras mundiais. A decisão de mudar os Jogos para 2021 ocorreu em meio a crescentes apelos de atletas, federações desportivas e comitês olímpicos nacionais para que os Jogos sejam remarcados. Esta decisão também seguiu consultas estreitas com a Organização Mundial da Saúde. Qualquer esperança de abrir os Jogos, programados para 24 de julho, evaporou-se com a escalada da crise do Covid-19. Era um enorme risco ter 11000 atletas de mais de 200 países vivendo na Vila Olímpica, dividindo quartos, comendo lado a lado na sala de jantar, viajando juntos nos mesmos autocarros e competindo em estádios lotados na frente de milhares de espectadores. A decisão extraordinária trará emoções contraditórias para os atletas que são o coração e a alma dos Jogos. Muitos treinaram durante anos para atingir o pico nos Jogos Olímpicos em julho e agosto de 2020. Para alguns, essa pode ter sido a melhor, a única ou a última chance para a glória olímpica. Alguns poderão se ajustar e voltar no próximo ano. Uma nova geração de atletas também surgirá. Este adiamento também traz uma sensação de alívio para os atletas que pressionam por um adiamento, ou pelo menos uma decisão definitiva. Atletas de todo o mundo estiveram no limbo, incapazes de treinar devido a bloqueios, instalações fechadas e restrições de viagens. De certa forma, a decisão de adiar foi a mais simples. Agora vem a parte mais difícil que é enfrentar os desafios financeiros, logísticos e desportivos para reagendar o evento em 2021. Parece lógico mudar para o mesmo período de 24 de julho a 9 de agosto em 2021. Isso significará ajustar o movimentado calendário desportivo de verão de 2021, que inclui campeonatos mundiais dos dois maiores desportos do programa olímpico - Atletismo e Natação. O Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos está marcado para 16 de julho a 1 de agosto em no Japão, enquanto o Campeonato Mundial de Atletismo está agendado de 6 a 15 de agosto nos Estados Unidos da América. Tanto a FINA quanto a IAAF emitiram declarações saudando o adiamento e dizendo que estavam disponíveis para considerar a possibilidade de mudar as datas de seus campeonatos em 2021. A IAAF disse que os organizadores de Eugene estavam abertos a mudar o evento de atletismo para 2022. Os Jogos Olímpicos de 2020, concedidos a Tóquio há sete anos, foram anunciados como os "Jogos de Recuperação", marcando o renascimento do Japão após o devastador terremoto, tsunami e derretimento nuclear de 2011. Agora, os Jogos de 2021 podem simbolizar algo completamente diferente. Podem simbolizar o triunfo do espírito olímpico sobre um vírus invisível que varre o mundo e prejudica a vida quotidiana.

