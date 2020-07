A semana passada, em termos de relações pessoais, não foi uma das que pretenda guardar na memória das boas recordações.

Logo no seu início, da minha vila natal, veio a notícia do falecimento de uma amiga dos tempos da adolescência e a quem chamava de mana gémea. Se esta notícia já era facto para a semana não ser de boa memória, a agravá-lo, recebi a informação, oriunda dos Camarões, que o presidente da federação de xadrez daquele país, tinha falecido, vítima de doença oncológica. Michel Nguele Viang foi um dos primeiros homólogos africanos que conheci, numa altura em que era ele o presidente da nossa zona regional da FIDE. Foi ele que me apresentou muitos dos outros líderes do xadrez africano. Embora discordantes em relação á liderança da Confederação Africana de Xadrez (ACC), sempre tivemos uma relação de amizade e cordialidade, não podendo esquecer aquela semana que passamos em S. Tomé e Príncipe, quando estivemos no Campeonato Zonal de Sub-16, em que ele esteve como observador da ACC e eu como árbitro e líder da representação nacional. Com este desaparecimento físico, o xadrez ficou mais pobre.

Como não há duas sem três, do Sal veio a notícia de um acidente em que o pai de dois jovens xadrezistas daquela ilha, o Christian e o Ruben Lopes, tinha perdido a vida. Não conhecia muito bem o Mário Lopes, que segundo me consta era um colaborador assíduo com a Associação de Xadrez local, mas conheço bem, de diversos torneios em que participaram, os filhos, tendo com um deles, o Kiki, uma relação de excelente cordialidade. Pelo que representa esta perda, que chocou a ilha do Sal, não posso passar sem enviar um abraço solidário ao Kiki e ao Ruben, extendendo as condolências aos restantes familiares.

E com diria o poeta, “por morrer uma andorinha, não acaba Primavera”.

Mas nem só de más notícias foi a semana passada e o xadrez online trouxe-nos algumas novidades.

Uma delas é que, na Sexta-feira, iniciamos a nossa participação na 5a. Temporada da Championship League 2020 e logo com um expressiva vitória de 7-1, sobre os americanos da Morphy’s Minions. Nesta competição participam 93 equipas de todo o mundo, que ás sextas-feiras, durante 7 semanas, discutirão o título desta nova temporada. Foram nosso heróis desta primeira ronda o MI Mariano Ortega, o Lindo Barros, o Gil Teixeira e o Iura Miranda.

Nos confrontos da Championship League 2020, cada equipa é formada por 4 jogadores, em que cada um defronta o seu adversário jogando 2 partidas de 10’+5’’.

Na próxima Sexta-feira, jogaremos com a equipa A do Eton College de Inglaterra.

Embora nos tivessemos inscrito, com antecedência, na Nations League da Chess.com, a semana passada fomos confrontados com o facto de não estar no lote de países participantes da referida competição. Depois de termos efectuado o nosso protesto, a organização acabou por nos incluir na lista de participantes, tal como aconteceu ao Brasil que estava em situação ideêntica á nossa.

Assim, no Domingo passado defrontamos a Jamaica, num encontro algo atribulado, pois houve pouco tempo de preparação. A derrota acabou por acontecer nesta primeira ronda da competição que se prolongará por mais 4 Domingos e onde participam na nossa Divisão, a B, além de nós e a Jamaica, as Bahamas, nosso adversário do próximo Domingo, o Uruguai, a Arábia Saudita e a Coreia do Sul.

Nesta competição, em cada encontro participam 5 jogadores de cada equipa que defrontam o seu adversário em 2 partidas de 3+2 e outras 2 partidas de 15+2.

No passado Domingo, jogaram pela nossa equipa nacional, o MI Mariano Ortega, o José Vaz, a Célia R. Guevara, o Luís Fernandes e o Gui Vera-Cruz.

A semana passada ficou também confirmado a realização, no próximo Sábado dia 4 de Julho, de um match amigável com o Ghana que envolverá 12 jogadores de cada um dos dois países.

Finalizo hoje com a novidade que, durante a semana passada, decidi aceitar o desafio de voltar a ocupar esta página, ou seja, a partir de agora, semanalmente, voltarão a encontrar-me aqui, permanentemente, com os meus escritos semanais.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 970 de 1 de Julho de 2020.