Serviços públicos vs. regionalização invertida

A minha longa experiência e conhecimentos como autarca conduz-me a afirmar muito claramente que toda discussão sobre a questão da regionalização começou muito mal. Isso porque, na minha opinião, devia começar da base para o topo e não o inverso como começou.

A nossa Constituição consagra no seu art.230º/1, que “A organização do Estado compreende a existência de autarquias locais”.

E logo no art.231º, diz o seguinte: “As autarquias locais são os municípios, podendo a lei estabelecer outras categorias autárquicas de grau superior ou inferior ao município”.

Repare como o legislador constitucional teve o requinte cuidado sobre a matéria do poder local a ponto de definir claramente as atribuições e organização das autarquias locais.

Diz ainda o art. 238º o seguinte: 1. “As atribuições e organização das autarquias, bem como a competência dos seus órgãos são reguladas por lei, com respeito pelo princípio da autonomia e da descentralização”.

2. “Os órgãos das autarquias podem delegar nas organizações comunitárias, tarefas administrativas, que não envolvam o exercício de poderes de autoridade”.

É sob a observância desse comando constitucional que apareceu o Estatuto dos Municípios, Lei nº 134/IV/95, que vai fazer 25 anos no próximo dia 03 de Julho.

Para suportar a minha opinião, transcrevo os artigos 9º e 10º do citado Estatuto.

Artigo 9º (descentralização), “O Município pode transferir para as fundações, associações de carater económico, social, cultural ou desportivo ou sociedades a prossecução de atribuições que lhe são próprias, sempre que se mostrar necessário para melhorar a eficácia e eficiência dos serviços públicos, salvo disposição legal expressa em contrario, reservando-se o direito de fiscalização e controle”.

Artigo 10º (Desconcentra­ção), O município deve aproximar a administração das populações, organizando os serviços de maneira a que tenham capacidade de decisão a nível das freguesias, dos bairros, povoados e zonas.

A actividade administrativa pode ser prestada de duas formas, uma é a centralizada, pela qual o serviço é prestado pela administração direta, e a outra é a descentralizada, em que a prestação é deslocada para outras pessoas jurídicas.

Assim, a descentralização consiste na administração direta deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço para a administração a indireta ou para o particular. Note-se que, a nova pessoa jurídica não ficará subordinada à administração direta, pois não há relação de hierarquia, mas esta manterá o controle e fiscalização sobre o serviço descentralizado. É o que estabelece o art. 9º do EM.

Já no que se refere à desconcentração é à distribuição do serviço dentro da mesma pessoa jurídica, no mesmo núcleo, razão pela qual será uma transferência com hierarquia, daí subordinada, disposição do art. 10º do EM.

A situação da crise que estamos a viver, resultante da pandemia da covid 19, chamou à minha atenção para a questão de regionalização a que se refere o art. 10º, já referido, pois constatei que se os municípios tivessem órgãos administrativos desconcentrados, isto é, mais próximos das populações, tudo seria mais fácil para resolver os candentes problemas sociais e económicos decorrentes da mesma situação. Por outro lado, evitaria tantas especulações e deficiências na aplicação das medidas adotadas por falta de conhecimentos reais das populações de determinadas zonas geográficas.

Isso para dizer que se efetivamente a filosofia e a vontade dos poderes públicos decorrem no sentido de aproximar a administração das populações, organizando os serviços de maneira a que tenham capacidade de decisão a nível das freguesias, dos bairros, povoados e zonas, urgente se torna a regionalização inframunicipal.

Repare que o dispositivo do art. 10º, do EM, é imperativo quando diz que o Município deve aproximar a administração das populações, no prossuposto de melhorar a eficácia e eficiência dos serviços públicos. Não obstante, decorridos quase 25 anos sobre a data da entrada em vigor da citada lei, nada se fez no que se refere a regionalização inframunicipal, consequentemente não se criou condições para aproximar a administração das populações.

Daí que é de imperiosa necessidade a regionalização inframunicipal, antes da supramunicipal, esta que para além de onerar com grandes custos o erário, possivelmente, será mais um job for de boys, sem quaisquer efeitos práticos para a vida das populações. Aliás, num encontro promovido pela Presidência da República sobre a regionalização teria dito a mesma coisa.

Uma outra questão que chamou à minha atenção é o estatuto especial da Cidade da Praia, consagrado na da Constituição da República, art. 10º, que diz: “1. A capital da República de Cabo Verde é a Cidade da Praia, na ilha de Santiago”.

2. “A Capital da Repú­blica goza de estatuto administrativo especial, nos termos da lei.”

Esta pandemia da covid-19 vem demostrar o quanto é necessário e urgente adotar a Capital do País do seu estatuto especial. O tempo decorrido para aprovação da lei referida na Constituição, há mais de 20 anos, constitui, salvo opinião contrária, uma inconstitucionalidade por omissão . Pois, ocorre inconstitucionalidade por omissão quando deixam de ser praticados atos legislativos ou administrativos, exigidos pela Constituição, para permitir a plena aplicação da norma constitucional.

A falta da aprovação da lei do estatuto especial para a Cidade Capital do País, está a causar consequências gravosas para efetivação de direitos fundamentais, designadamente: o direito à saúde, à educação, à segurança, à habitação condigna, ao ambiente. Mas para que todos estes direitos sejam garantidos aos cidadãos desta acolhedora Cidade Capital de Cabo Verde, são necessários meios materiais e humanos que esta precisa, porque não os teem.

É inaceitável que se exige tudo desta Cidade Capital do País, sobretudo nos aspetos sociais e de segurança, sem dar nada a que tem o direito. Está-se outra vez a inverter as coisas, isto é, antes de pedir à Cidade da Praia o que ela tem para nos dar, devemos dizer o que nós temos para dar.

O que temos para dar à Cidade da Praia Capital do País é o seu Estatuto Especial.

Basta de divagações. Deve-se cumprir a Constituição da República.

O desafio está lançado. É um ato de cidadania.

Continua no próximo número.

