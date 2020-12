Bate tempu, transversal ao tempo…

Era uma vez um músico que tendo nascido no Senegal tinha as suas raízes assentes em Cabo Verde. Tais raízes vinham de várias ilhas…sobretudo do vulcão do Fogo e montanhas de Santiago – provavelmente elementos que lhe viriam a imprimir a atracção pela natureza que continuou a acompanhá-lo e regê-lo.

Foi crescendo, convivendo não só com a música do contente africano sempre bem ancorada no mar das ilhas, mas também com as mais variadas músicas do mundo que ia conhecendo através de tournées e vivências que a profissão …que se virá mais tarde a tornar-se missão… lhe proporcionava.

Correndo países, absorvendo a música e músicas, vivências e experiências, tudo ia contribuindo para todo um aquivo que ia aos poucos dando origem a um ser especial…

E assim ia caminhando o músico, até resolver que bastava de correr mundo. Era tempo de voltar para as ilhas que sempre foram o seu chão… amava outros lugares, mas provavelmente as ilhas eram especiais. Voltou. Como eram muitas, resolveu corrê-las, vivê-las, num saborear experimental. Sim – o nosso músico passou a musico-viajante...

O musico-viajante, enquanto corria as ilhas, não se esqueceu da outra parte: a de músico. Assim, nunca parou de compor para ele e outros artistas a quem ia oferecendo músicas, tocou, dividiu palcos e experiências musicais, contou e cantou a música e o mundo – sempre com as ilhas como bússola.

Durante esse tempo deixou-se estar e seguiu viagem…

Passaram-se os anos e a parte de músico era cada vez mais presente, tão intensa que a partilha bastava para talvez colmatar as gravações, os discos – a parte de registo físico da música. Sim, registos eram feitos, porém guardados por ele e por quem ia caminhando com ele.

Passados 21 anos, o nosso músico-viajante optou por gravar um disco físico. Sim, faz sentido, sentiu que de certo modo poderia ser o culminar de encontros e momentos que proporcionavam tal decisão. Nasce assim, “Bate Tempu” o último trabalho de Boy G Mendes – para nós os fãs - carinhosamente “G”.

Em tempos em que o mundo parou, talvez “G” tivesse que partilhar a arte com os que necessitam da sua música como “bênção” (parafraseando Sara Tavares). E ofereceu-nos uma caixinha de 6 músicas feitas numa das 10 ilhas de “G” – São Vicente.

Rodeou-se de 2 produtores: um mais experiente e outro mais novo, com visões diferentes da música (contudo ambos apaixonados por ela, ambos de excelência em termos de criação - certezas da nossa música) – Hernani Almeida e Khaly Angel. Chamou os músicos e celebrou a música num disco que à imagem de “G” percorre várias sonoridades numa só música, num só mundo que mistura paz e sons, espiritualidade e vibe própria do músico…

No último tema ainda faz vénia à sonoridade crioula em misturas de ambientes que nos remetem para a palavra crioulo.

Conforme disse, “G” esteve ausente 21 anos sem gravar. Um intervalo de tempo grande …ou talvez pequeno – é difícil de definir pois a sensação que tive foi que não se passaram anos entre o último álbum de “G” e “Bate Tempu”. Aqui reside o maior segredo-maravilha deste álbum: a capacidade de ser transversal ao tempo – de ter estado ausente numa presença sentida.

Meus caros – Boy G Mendes.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 995 de 23 de Dezembro de 2020.