Repensar a Educação - Padrões OCDE: Caminho ou Utopia?

Cabo Verde, por intermédio do seu Plano Estratégico da Educação e Ensino Superior 2022-2026, delineia um percurso ambicioso para a transformação do sistema educativo, visando o alinhamento com os padrões da OCDE. Este empenho traduz uma visão inequívoca de progresso, que reconhece a educação como um alicerce indispensável para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a competitividade económica.

Contudo, para que esta transformação alcance êxito, é essencial adoptar uma abordagem que conjugue as melhores práticas internacionais com as especificidades do contexto cabo-verdiano, assegurando que as soluções educativas sejam devidamente ajustadas às necessidades e potencialidades do país.

Cabo Verde enfrenta uma realidade distinta como pequeno estado insular, caracterizada por desafios como a limitada diversificação económica, a vulnerabilidade às mudanças climáticas e a forte dependência de sectores como o turismo. Nesse sentido, o sistema educativo deve desempenhar um papel central no fortalecimento de áreas estratégicas sem descurar uma diversificação transversal que assegure opções futuras, promovendo a sustentabilidade e a inovação. Para tal, é crucial preparar as gerações vindouras com competências alinhadas com as exigências globais, mas também com um profundo conhecimento das dinâmicas locais, assegurando assim que o país possa prosperar num ambiente globalizado sem perder de vista o seu contexto e a sua identidade.

A modernização curricular surge como um eixo central desta transformação. Mais do que transmitir conteúdos, o currículo deve valorizar competências práticas e transversais, como pensamento crítico, resolução de problemas, literacia digital e sensibilidade ambiental. Para Cabo Verde, sectores como as energias renováveis, a tecnologia, e o turismo ambiental e socialmente responsável, com inovação e sustentabilidade na produção e comercialização de alimentos, representam áreas de elevado potencial, que devem ser integradas no ensino. Este enfoque permitirá que os estudantes compreendam não apenas os desafios globais, como as mudanças climáticas, mas também o papel que Cabo Verde pode desempenhar na criação de soluções locais e regionais.

Um pilar essencial para o fortalecimento da educação em Cabo Verde é o investimento sério na internacionalização da academia e da investigação. É imperativo fomentar a integração em redes académicas e de investigação de excelência, bem como promover programas de intercâmbio e atrair estudantes estrangeiros para as universidades e institutos de investigação do país. Esta abertura às dinâmicas internacionais traz inúmeros benefícios laterais, para além da melhoria da qualidade académica. Facilitar o fluxo de estrangeiros pelas instituições cabo-verdianas, aumentando a sua massa crítica, contribui significativamente para aumentar o interesse global no país, melhorar a qualidade dos serviços de turismo, estimular o comércio e promover uma maior interconectividade de Cabo Verde com o mundo.

Paralelamente, a inclusão educativa deve ser um princípio orientador. Garantir o acesso universal à educação, independentemente da localização ou da condição socioeconómica, é essencial para reduzir desigualdades e promover a coesão social. Este compromisso exige políticas específicas para apoiar as comunidades mais vulneráveis, assegurando que ninguém seja deixado para trás. Além disso, ambientes de aprendizagem seguros, bem equipados e tecnologicamente avançados são fundamentais para criar as condições necessárias para um ensino de qualidade que inspire e motive os estudantes e facilite os intercâmbios e parcerias.

Outro elemento crítico é a valorização do corpo docente. Professores bem formados e continuamente capacitados são essenciais para a implementação de qualquer reforma educativa. Proporcionar incentivos adequados e oportunidades de desenvolvimento profissional é uma medida indispensável para atrair e reter talentos no sector da educação. Os professores não são apenas transmissores de conhecimento, mas agentes transformadores que influenciam directamente o sucesso dos alunos e, consequentemente, o progresso do país.

A avaliação e monitorização do sistema educativo também desempenham um papel vital. Ferramentas como o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) permitem medir o desempenho dos alunos e identificar áreas de melhoria, oferecendo dados valiosos para a formulação de políticas baseadas em evidências. Estes mecanismos são fundamentais para promover uma cultura de excelência e responsabilidade no sistema educativo.

O sucesso dessas reformas exige que Cabo Verde concilie suas aspirações globais com as condições locais. Apesar da inspiração proporcionada por padrões internacionais de excelência, é essencial que as soluções sejam adaptadas às características nacionais. A educação deve actuar como uma ponte entre os desafios locais e as oportunidades globais, aproveitando as singularidades de Cabo Verde como factores estratégicos para a competitividade.

Focar em áreas como turismo sustentável, energias renováveis, tecnologia inovadora e a internacionalização do ensino permitirá não apenas diversificar a economia, mas também contribuir para a preservação ambiental e o progresso social. Assim, a educação torna-se o alicerce para uma economia resiliente e um desenvolvimento equilibrado e sustentável a longo prazo.

Cabo Verde vive um momento crucial para redefinir o seu futuro educativo, onde a meta vai além de atender aos parâmetros internacionais. A transformação do sistema de ensino deve expressar as aspirações nacionais, promovendo um ensino que prepare as gerações futuras para o cenário global enquanto fortalece as bases locais. A integração académica internacional, mais do que uma estratégia de melhoria, é uma oportunidade de conectar o país a fluxos de conhecimento, ideias e talentos que impactam positivamente múltiplos sectores.

Para alcançar estas metas ambiciosas, será indispensável manter uma visão estratégica, realizar investimentos consistentes e mobilizar esforços colectivos. A educação, nesse contexto, desempenha o papel de catalisador de uma transformação profunda e abrangente, promovendo um futuro mais justo, próspero e sustentável para todas as gerações cabo-verdianas.

