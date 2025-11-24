Conversas Macaronésicas: Ilhas, Palavra e Futuro

Decorrem entre 11 e 16 de Abril, nas Ilhas Canárias – com sessões em El Hierro, La Palma e Gran Canária – as 2.as Conversas Macaronésicas, reunindo vozes de Cabo Verde, Açores, Madeira e Canárias num espaço de reflexão que ultrapassa a geografia para afirmar uma comunidade de destino atlântico.

A primeira edição realizou-se em 2025, também nas Canárias, afirmando desde logo este encontro como um projecto de continuidade no espaço macaronésico. Mais do que um encontro cultural, estas Conversas retomam uma ideia antiga e sempre actual: a de que os arquipélagos, na sua condição insular, não são margens do mundo, mas lugares a partir dos quais o mundo pode ser pensado.

Ao longo de vários dias, o programa cruza literatura, poesia, música e debate, colocando em diálogo património cultural e desafios contemporâneos das sociedades insulares, da gestão de recursos às tecnologias adaptadas ao meio atlântico. Num tempo em que o mundo se interroga sobre novos modelos de desenvolvimento, a Macaronésia afirma-se, assim, não apenas como espaço geográfico, mas como laboratório de pensamento – um lugar onde a experiência histórica das ilhas se projecta como possibilidade de futuro.

Estas Conversas evocam ainda duas figuras maiores do pensamento insular atlântico – Baltasar Lopes da Silva (1907–1989), nascido na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, e Pedro García Cabrera (1905–1981), natural da ilha de La Gomera, nas Canárias –, patronos de fundações culturais que, em contextos distintos mas convergentes, afirmaram a centralidade das ilhas como lugar de criação, consciência e liberdade. Ambos pensaram as suas ilhas não como territórios isolados, mas como espaços de projecção universal, onde a experiência insular se transforma em matéria de reflexão e criação.

Participam neste encontro representantes dos quatro arquipélagos, reunindo escritores, investigadores e agentes culturais num diálogo que cruza gerações e percursos. Por Cabo Verde, marcam presença nomes como Leão Lopes, Luís Firmino, António Apolinário, Valter Silva, Vanderley Rocha e Manuel Brito-Semedo, reafirmando a centralidade do arquipélago no pensamento atlântico contemporâneo.

Ilhas em relação

É neste contexto que a reflexão sobre a Macaronésia ganha nova densidade. Cabo Verde é uma experiência atlântica singular. Integrado neste espaço, o arquipélago construiu uma história própria, marcada pela crioulização, pela diáspora e pela capacidade de transformar a insularidade em relação. A crioulidade macaronésica surge aqui como chave interpretativa: não identidade fechada, mas processo histórico e cultural que fez do Atlântico não um limite, mas uma casa.

A Macaronésia, frequentemente entendida como simples agregação geográfica de arquipélagos, revela-se, à luz destas Conversas, como uma construção histórica e cultural mais profunda. Não se trata apenas de proximidade física, mas de uma partilha de experiências, de desafios comuns e de respostas criativas à condição insular. Neste sentido, os arquipélagos não são apenas pontos dispersos no oceano, mas nós de uma rede de sentido que se constrói no tempo.

Cabo Verde construiu, ao longo da sua história, uma identidade que ultrapassa as fronteiras físicas do arquipélago e se afirma num espaço mais vasto: o Atlântico. Nascido do encontro forçado e, mais tarde, recriado pela convivência prolongada entre povos de origens diversas, o país transformou a distância em relação, a escassez em engenho e a insularidade em horizonte – isto é, fez da condição insular não um destino de limitação, mas uma forma de abertura.

A força da palavra

A condição insular, marcada por limites naturais severos, não produziu apenas carência: gerou cultura. A adaptação, a criatividade e a reinvenção constante do quotidiano moldaram uma forma própria de estar no mundo, onde a escassez se tornou experiência fundadora e a resposta nunca foi o isolamento, mas a criação de formas de sociabilidade, de linguagem e de imaginação.

A terra falou – e a palavra ficou. Antes da literatura, houve oralidade; antes do discurso político, houve narrativa partilhada. A língua crioula tornou-se espaço de pertença, e a palavra – cantada, dita ou contada – instrumento de memória e de resistência.

Esta centralidade da palavra não é apenas estética ou cultural; é também política e existencial. Num território marcado pela escassez e pela incerteza, a palavra tornou-se forma de organizar o mundo, de dar sentido à experiência e de projectar futuro. É através dela que se constroem narrativas de pertença e se afirmam identidades colectivas.

A revista Claridade e a obra de Baltasar Lopes da Silva marcaram esse momento fundador, afirmando a especificidade histórica e cultural do arquipélago e inaugurando uma forma de pensar Cabo Verde a partir de si próprio.

O mar que liga

Se a terra impôs limites, o mar abriu caminhos. Em Cabo Verde, o Atlântico nunca foi apenas fronteira: foi via de comunicação, aprendizagem e sobrevivência. A diáspora tornou-se extensão da nação, e o oceano, longe de separar, ligou – transformando a dispersão em continuidade e a distância em relação.

Dessa experiência nasceu uma crioulidade em movimento – aberta, relacional, capaz de habitar vários mundos sem perder o sentido de pertença. Entre África, Europa e o Atlântico, Cabo Verde construiu um equilíbrio aprendido, fazendo da travessia uma forma de permanência e da relação uma forma de identidade.

Hoje, quando se discute sustentabilidade, resiliência e inovação em contextos de escassez, os arquipélagos oferecem um campo privilegiado de observação. A limitação de recursos, longe de ser apenas obstáculo, tem funcionado como motor de engenho: gestão da água, energias renováveis, agricultura adaptativa, economia do mar. A experiência insular, aqui, não é apenas memória – é também método.

Neste quadro, as Conversas Macaronésicas adquirem uma dimensão que ultrapassa o evento. Funcionam como dispositivo de escuta e de tradução: escuta das experiências locais e tradução dessas experiências para um vocabulário comum que possa circular entre ilhas e para além delas. A literatura e a música abrem o caminho; a reflexão e o debate consolidam-no.

Há, neste encontro, uma pedagogia implícita. Aprender a pensar a partir de ilhas implica reconhecer a escala humana dos problemas, a interdependência dos sistemas e a necessidade de soluções situadas. Implica também recusar simplificações: nem idealização romântica da insularidade, nem leitura deficitária que a reduza a carência. Entre uma e outra, constrói-se uma terceira via – a da relação.

Essa via exige instituições, redes e continuidade. As fundações que evocam Baltasar Lopes e Pedro García Cabrera são, nesse sentido, mais do que homenagens: são infra-estruturas de memória e de futuro. Ao ligar investigação, criação e comunidade, tornam possível aquilo que as Conversas procuram: uma comunidade de sentido que se reconhece na diferença.

É neste ponto que a Macaronésia deixa de ser apenas mapa para se tornar projecto. Um projecto aberto, feito de encontros regulares, de circulação de ideias e de práticas que se testam no terreno. Um projecto que, sendo insular, é simultaneamente universal – porque fala de como viver em limites sem perder horizonte.

A crioulidade macaronésica, entendida como competência relacional, oferece aqui uma chave adicional. Não apenas descreve um passado de misturas; propõe um modo de operar no presente: negociar diferenças, construir pertencimentos múltiplos, transformar fronteiras em pontes. Num mundo de tensões identitárias, esta competência não é menor – é estratégica.

E talvez seja por isso que estas Conversas importam: porque nelas se reconhece uma verdade antiga e sempre adiada – a de que as ilhas nunca foram margens. Quando falam entre si, tornam-se centro. E, por instantes, o mundo aprende a escutar a partir delas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1272 de 15 de Abril de 2026.