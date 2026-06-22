O Segredo de Cabo Verde

Na tarde de 15 de junho de 2026, Cabo Verde escreveu mais uma página da sua história ao estrear-se no Campeonato do Mundo de Futebol. Do outro lado estava a Espanha, uma superpotência do futebol mundial, campeã europeia e apontada como uma das favoritas à conquista do troféu.

Antes do apito inicial, o julgamento de muitos já estava feito. Davam-nos apenas 1% de chance. Para eles, Cabo Verde era apenas um estreante convidado para a festa dos gigantes, um participante de ocasião num palco reservado aos poderosos. A nossa presença no torneio era vista como meramente simbólica. Que estávamos ali apenas para cumprir calendário, tirar a fotografia da praxe e satisfazer-se com um certificado de participação. Já a Espanha, bem recheada de estrelas, uma seleção habituada a disputar e conquistar títulos, era de forma inequívoca a favorita no encontro. Havia até quem acreditasse que a Espanha passaria por cima de nós sem dificuldade, num daqueles jogos de sentido único, com goleada anunciada e resultado fechado antes mesmo de a bola rolar.

Falava-se de goleada. Seis, sete, nove ou até vinte golos de diferença. A narrativa estava montada: a Espanha entraria em campo, passaria o rolo compressor e limparia o sebo a Cabo Verde sem encontrar resistência. O favoritismo espanhol era tratado como uma certeza absoluta, sustentado pelo talento individual dos seus jogadores e pelo peso da sua tradição futebolística. Na cabeça de muitos, o desfecho era tão previsível que nem valia a pena jogar.

Mas foi precisamente aí que nasceu o erro fatal. No futebol, como na arte da guerra, não há armadilha mais perigosa do que a arrogância. Sun Tzu ensinava que quem subestima o adversário abre-lhe caminho para a surpresa. Enquanto muitos já distribuíam os pontos e escreviam o resultado final, Cabo Verde preparava-se em silêncio. Enquanto eles olhavam para os nomes nas camisolas, nós concentrávamo-nos no plano de jogo. Enquanto eles celebravam uma vitória imaginária, nós preparávamos a batalha real. A presunção falou mais alto do que a prudência. E aqueles que julgavam ter a vitória no bolso aprenderam uma lição que o futebol repete vezes sem conta: o respeito ganha-se em campo e o prognóstico, como dizia o outro, só no fim do jogo.

Como ensinava Sun Tzu, a maior vitória é alcançada quando se surpreende o adversário e se desmontam as suas certezas. Cabo Verde conseguiu exatamente isso: entrou como outsider, mas jogou com a mentalidade de quem sabia que o respeito não se pede, conquista-se dentro das quatro linhas. Afinal, quem entra em campo convencido de que já venceu corre sempre o risco de descobrir, tarde demais, que o jogo ainda estava por ser disputado.

Cabo Verde entrou em campo imune ao ruído exterior. Não entrou para pedir licença, nem para admirar a grandeza do adversário. Entrou para competir. Entrou para disputar cada lance como se fosse o último, cada duelo como se decidisse o jogo. A nossa seleção não se deixou intimidar pelo peso das camisolas, pelo brilho das estrelas, nem pela dimensão da reputação espanhola. Entrou para honrar a bandeira nacional e mostrar que, no futebol, o peso da camisola não ganha jogos sozinho. Como David diante de Golias, a nossa seleção acreditou nas suas capacidades e enfrentou o desafio sem complexos e sem baixar a cabeça.

Ao longo dos noventa minutos e, sobretudo, após o apito final, a narrativa mudou por completo. Aqueles que antes nos ignoravam passaram a falar de nós. Aqueles que nos subestimavam passaram a respeitar-nos. E aqueles que nos davam apenas 1% de hipótese viram Cabo Verde transformar o impossível em realidade. O mundo do futebol voltou os olhos para o nosso país. A coragem, a organização, a disciplina tática e a personalidade demonstradas diante da poderosa Espanha conquistaram elogios muito para além das nossas fronteiras.

Apesar do maior volume de jogo espanhol, os Tubarões Azuis responderam com aquilo que as grandes equipas têm em comum: compromisso coletivo, espírito de sacrifício, concentração e uma crença inabalável no plano traçado. Foi a vitória da estratégia sobre a arrogância, da disciplina sobre o estrelato e da união sobre o individualismo. Ainda como ensinava Sun Tzu, não vence necessariamente quem parece mais forte, mas quem melhor compreende a batalha que tem pela frente. Cabo Verde soube exatamente quem era, o que tinha de fazer e nunca se desviou da sua missão.

O empate entrou para a história, mas o resultado foi apenas uma parte da conquista. O mais importante foi o respeito ganho perante o mundo. O nome de Cabo Verde ecoou nos quatro cantos do planeta, e jogadores como Vozinha tornaram-se símbolos de uma equipa que recusou aceitar o papel que outros lhe tinham reservado. De desconhecido a admirado. De outsider a exemplo. Um feito que já pertence aos anais da nossa história desportiva e à memória coletiva de um povo que nunca deixou de acreditar.

Qual é o segredo de Cabo Verde? Também Sun Tzu ensinava que a vitória começa pelo conhecimento: conhecer o adversário e conhecer-se a si próprio. Nós conhecíamos os espanhóis. Conhecíamos o seu futebol, a sua cultura tática, os seus princípios de posse, a intensidade com que interpretam cada fase do jogo. Sabíamos como atacam, como pressionam, como pensam dentro das quatro linhas. E mais: convivemos com essa escola de futebol. Se for preciso, discutimos tática em castelhano.

E eles? Desconheciam a essência do futebol cabo-verdiano. Não conheciam esse povo forjado na superação, habituado a transformar distância em ligação, ausência em presença, limitação em criatividade. Desconheciam que a terra bufa nos moldou caráter e endureceu vontade, que nós crescemos a saltar ribeiras, a subir ladeiras, a desbravar continentes. Não sabiam com quantos grãos de milho se faz uma cachupa, nem o significado de crescer com pouco e aprender a fazer muito com isso. Desconheciam que um cabo-verdiano podia nascer numa ilha, estudar noutro continente, trabalhar noutro país e continuar a carregar Cabo Verde no coração e na sola das chuteiras.

Em suma, a Espanha pensava encontrar apenas uma seleção africana emergente, vinda de um país pequeno, sem peso histórico no futebol mundial, composta por jogadores ainda à procura de afirmação e oportunidades. O que encontrou foi outra realidade. Em campo estava um arquipélago inteiro. Estava a diáspora espalhada pelos quatro cantos do mundo. Estava uma nação forjada na distância, mas unida por um sentimento comum de pertença e orgulho. Cada jogador carregava não apenas uma camisola, mas uma identidade coletiva que atravessa oceanos e fronteiras. E, para matar, a Espanha ainda encontrou um Vozinha intransponível na baliza, firme como o Monte Cara.

Agora, o caminho continua. Há novos desafios pela frente e muito ainda por demonstrar. O resto será contado no idioma universal do futebol: dentro das quatro linhas com a bola a rolar.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1281 de 17 de Junho de 2026.