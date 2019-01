​Venezuelano detido no Sal com cocaína no estômago

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, 02, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, um homem na posse de 885 gramas de cocaína, que transportava no organismo, em forma de bolotas, no total 95.

De acordo com uma nota publicada no site da PJ, o indivíduo de 30 anos, de nacionalidade venezuelana, foi detido em flagrante delito na sequência de uma ação preventiva e de rotina do controlo de passageiros do voo proveniente de Fortaleza-Brasil. O homem terá sido apresentado sexta-feira, 04, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

