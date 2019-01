VIII Semana da República com programa descentralizado

A Presidência da Republica programou para a VIII edição da Semana da República uma deslocação do Presidente da República à ilha Brava, um encontro nacional de jovens e conferências sobre temas importantes para o país.

O programa foi apresentado hoje, pelo Chefe da Casa Civil, Manuel Faustino, em conferência de imprensa. Com o evento, a Presidência de República pretende comemorar duas datas importantes para a história do país: 13 e 20 de Janeiro.

Segundo Manuel Faustino, esta edição terá uma inovação. Dia 13 haverá encontro nacional de jovens, no Palácio da Presidência.

“Virá um jovem de cada concelho, para debaterem o tema `A conquista da paz e a tolerância`. Os jovens vão debater entre si e esse debate contará com a presença do Presidente da República”, indica.

No dia 15, haverá o painel “revisitando a história”, que contará com a participação do historiador António Correia e Silva, que falará sobre o povoamento e a construção da Nação, "uma etnografia histórica da liberdade".

“E neste mesmo painel, haverá uma comunicação do Carlos Reis que falará sobre a 'luta de libertação nacional: Contribuições e Impasse' e o António Ludgero Correia debruçar-se-à sobre a 'edificação do Estado de Cabo Verde, entre a sobrevivência e a afirmação no concerto das Nações', explica o Chefe da Casa Civil.

Para esta edição, o Presidente da República vai descolar-se, no dia 17, à ilha Brava onde acontece uma conferência sobre Democracia e Desenvolvimento. “Ainda na ilha da Brava, Jorge Carlos Fonseca aproveitará a oportunidade para homenagear alguns cidadãos bravenses que tem dado contributos para a ilha”, anuncia.

No dia 17, haverá uma manhã infantil, no Palácio da Presidência, com crianças das escolas do EBI de Calabaceira, São Pedro Latada, Eugénio Lima, Lém Cachorro, São Martinho Pequeno, São Francisco e Achada Mato.

No dia 18, decorrerá um painel sobre “edificar a democracia”. O professor Wlodzimierz J. Szymaniak, reitor da Universidade Jean Piaget, falará da participação da comunicação social nas democracias do mundo.