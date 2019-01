​Mais de 37 quilos de cannabis apreendidos no cais do Porto Grande

A Polícia Judiciária (PJ) no Mindelo apreendeu sábado, 12, no cais do Porto Grande, em São Vicente, mais de 37 quilos de canábis numa embarcação que fazia a ligação Praia/São Vicente. Um homem de nacionalidade estrangeira foi detido.

De acordo com uma nota de imprensa emitida hoje pela PJ, a apreensão foi feita em dois momentos distintos, mas na mesma circunstância. Numa primeira abordagem, um homem de nacionalidade estrangeira, foi detido em flagrante delito com duas bolsas de cannabis, num peso total de 425 gramas. A detenção aconteceu quando o indivíduo, de 38 anos, se preparava para desembarcar. Na sequência, o Departamento de Investigação Criminal do Mindelo – Brigada de Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada apreendeu outras três malas, separadas, contendo um total 64 bolotas de produtos estupefacientes que submetidos a teste e pesagem, reagiram, igualmente, para cannabis, com um peso total de 37, 236 quilogramas. “Presume-se que as malas tenham sido abandonadas pelos respectivos donos, ao se aperceberam da presença policial no local”, lê-se na nota. O detido na posse dos 425 gramas de cannabis será presente, hoje às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.

