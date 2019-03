"Gringo" já terá cadastro por tráfico de droga

​O cabo-verdiano detido domingo, em Asa Norte, Brasília, suspeito de tráfico de droga, já terá cumprido uma pena anterior, de três anos, numa cadeia brasileira, pelo mesmo crime de que é agora acusado.

De acordo com o Jornal de Brasília, o homem tem 32 anos. As autoridades tentam agora confirmar a versão do suspeito, em relação à anterior condenação.

O cabo-verdiano é conhecido como “Gringo” e foi detido domingo, em casa, um apartamento na área comercial da 106 Norte. De acordo com o Correio Braziliense, os agentes localizaram o homem depois de denuncias de vizinhos, desconfiados que o lugar poderia ser ponto de venda de drogas.

As suspeitas confirmaram-se. Ao chegarem ao local, os agentes viram dois indivíduos com atitude suspeita que, ao serem abordados, terão mostrado "nervosismo excessivo". As janelas da residência estavam tapadas com sacos pretos de lixo e toalhas.

No local, as autoridades encontraram várias armas brancas, uma pistola calibre 38, munições, dinheiro, cerca de 400 g de crack e aproximadamente 5 kg de um pó branco, que se admite poder ser cocaína.

A Polícia Militar classifica "Gringo" como um dos principais traficantes da região.