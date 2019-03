Cabo-Verdiano detido no Brasil suspeito de tráfico de droga

Um homem de origem cabo-verdiana foi detido, na noite de domingo, pela Polícia Militar brasileira, na sua casa, em Asa Norte, por suspeitas de tráfico de droga.

De acordo com a imprensa brasileira, o suspeito é conhecido como “Gringo” e foi detido em casa, um apartamento na área comercial da 106 Norte. De acordo com o Correio Braziliense, os agentes localizaram o homem depois de denuncias de vizinhos, desconfiados que o lugar poderia ser ponto de venda de drogas.

As suspeitas confirmaram-se. As janelas da residência estavam tapadas com sacos pretos de lixo e toalhas. No local, as autoridades encontraram várias armas brancas, uma pistola calibre 38, munições, dinheiro, cerca de 400 g de crack e aproximadamente 5 kg de um pó branco, que se admite poder ser cocaína.

O jornal Metrópoles refere-se a "Gringo" como "um dos principais traficantes" de Asa Norte.

O suspeito e os produtos apreendidos foram transportados para a 5ª Delegacia, acrescentam os jornais brasileiros.