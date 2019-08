Cabo-verdiano preso em São Paulo ao tentar traficar droga escondida em casacos

Um cabo-verdiano de 41 anos foi preso na noite de segunda (19) no aeroporto Internacional de São Paulo, no Brasil, pela Polícia Federal daquele país, acusado de tráfico internacional de droga. O homem tinha consigo mais de quatro quilos de cocaína.

Segundo a nota divulgada esta quarta-feira, 21, pela Polícia Federal de São Paulo, o individuo, de 41 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, tentava embarcar para Portugal com cocaína oculta em pacotes costurados sob forros de casacos.

Na nota consta que os agentes federais entrevistaram o passageiro no controle migratório e por suspeitarem do mesmo conduziram-no a uma sala reservada para revista pessoal e das bagagens.

“Dentro de sua mala foram encontradas 6 jaquetas [casacos] contendo pequenos pacotes com um pó com odor característico da droga cocaína. Em sede policial foi realizada perícia no conteúdo dos 18 volumes encontrados nas jaquetas e o resultado deu positivo para cocaína, totalizando mais de 4 Kg da droga”, lê-se na publicação.

O homem, preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, será encaminhado ao estabelecimento prisional estadual de São Paulo, onde permanecerá à disposição da Justiça, conforme avança a mesma fonte.