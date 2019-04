PJ já faz análise definitiva de droga no país

​A Polícia Judiciária (PJ) já consegue fazer a análise definitiva de droga no arquipélago, informou hoje, na Praia, o coordenador da polícia científica, Natal Prado.

O responsável falava aos jornalistas após a abertura de uma formação de formadores em matéria de gestão da cena de crime e análise de drogas, destinada a profissionais da área forense da Polícia Judiciaria, da Polícia Nacional, do Ministério Público e da Magistratura Judicial, promovida pela ONUDC, no âmbito do projecto regional de apoio ao Plano de Acção da CEDEAO, na luta contra as drogas e o crime conexo, bem como na prevenção ao uso de drogas.

“Em termos de material de análise de droga estamos bem preparados. Já podemos fazer análise definitiva em Cabo Verde”, informou Natal Graça, recordando que antes se dependia do exterior. As análises feitas hoje nos laboratórios da PJ garantem um “elevado grau de precisão”, dependendo do grau de pureza da droga.

Já em relação aos recursos humanos, o responsável fez saber que a PJ acabou de formar inspectores e que, neste momento, tem dois cursos de chefia de promoção a inspectores chefes e coordenadores. Estão ainda a ser formadas, segundo a mesma fonte, mais de 20 pessoas para integrarem o corpo de segurança.

“O corpo de segurança é muito importante, porque, não só protege as instalações, como também dá suporte à protecção de testemunhas e efectivos na parte táctica das operações.