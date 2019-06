Associação de luta contra VBG entrega carta compromisso ao primeiro-ministro

​A Associação Cabo-verdiana de Luta Contra Violência Baseada no Género (ACLCVBG) entregou segunda-feira ao primeiro-ministro uma carta compromisso e um plano de acção com recomendações a serem implementadas na luta contra VBG e promoção da igualdade do género.

Em declarações à imprensa, a presidente da assembleia-geral da ACLCVBG, Antonieta Martins, explicou que a carta de compromisso e o plano de acção saíram da conferência internacional sobre violência baseada no género (VBG), que se realizaram nos dias 15 e 16 de Maio, em parceria com a Presidência da República, a Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde e o Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade de Género (ICIEG). “Internamente, discutimos abertamente várias questões como também as medidas correctivas para avaliar a questão da VBG em Cabo Verde”, disse Antonieta Martins. O encontro serviu para delinear linhas de acção no sentido de melhorar a situação de VBG em Cabo Verde. Uma das recomendações é resolver a questão da prevenção. Ou seja, a criação de políticas para organizar a situação das famílias, das mulheres e da sociedade. “É preciso melhorar algumas coisas que nós já temos a funcionar, melhorar a situação do atendimento, melhorar a questão da reinserção e da reorientação dessas pessoas para que não continuem a viver a situação de VBG. Neste sentido, é preciso que haja políticas adequadas para resolver o problema do atendimento, da abordagem e da reintegração, mas também é preciso um reforço financeiro”, acrescentou a presidente da assembleia-geral da ACLCVBG. Da parte do primeiro-ministro, a Associação Cabo-verdiana de Luta Contra Violência Baseada no Género disse que encontrou “boa recepção” e, por isso, acredita que o Governo vai tomar medidas no sentido de melhorar o que já está sendo feito.

